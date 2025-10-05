Diretta Venezia Cremona streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di basket Serie A1.

DIRETTA VENEZIA CREMONA (RISULTATO LIVE 24-10): FINE PRIMO QUARTO

Finisce il primo quarto di questa diretta con la Reyer Venezia avanti in modo netto sulla Vanoli Cremona, punteggio 24-10. I lagunari partono fortissimo e impongono subito il proprio ritmo, trascinati da un ispiratissimo Parks, autentico protagonista della frazione: per lui già 12 punti, con due triple a bersaglio e tanta energia anche nella metà campo difensiva.

La sua presenza costante in attacco consente a Venezia di costruire possessi puliti e, allo stesso tempo, di rientrare bene dietro, limitando i tentativi di rientro di Cremona. Gli ospiti, invece, faticano a trovare soluzioni efficaci: percentuali basse dal campo e qualche palla persa di troppo hanno permesso alla Reyer di chiudere il primo parziale con un margine già importante e in pieno controllo del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VENEZIA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente la diretta Venezia Cremona sta per iniziare, ricordiamo allora che nella stagione 2018-20198 le due squadre, con Walter De Raffaele e Meo Sacchetti come allenatori, si erano affrontate nella semifinale dei playoff arrivando appaiate al secondo posto in regulae season, la Reyer alla fine l’aveva spuntata andando anche a vincere lo scudetto, nella finale contro Sassari, mentre la Vanoli aveva già festeggiato a febbraio una storica Coppa Italia, per di più arrivata subito dopo una retrocessione che era stata cancellata “grazie” alla radiazione di Caserta, e Cremona ne aveva approfittato più che bene.

Oggi i tempi sono certamente cambiati per entrambe; la Reyer a dire il vero continua a giocare in Eurocup nel tentativo di fare un passo ulteriore, ma forse sono davvero passati i giorni in cui questa squadra aveva l’ambizione di vincere la competizione per arrivare finalmente a disputare l’Eurolega. Detto questo, non possiamo mai davvero sapere cosa può succedere, siamo solo all’inizio di ottobre e bisognerà aspettare parecchio per tracciare realmente qualche bilancio, questo vale anche per la Vanoli e allora accontentiamoci di seguire insieme questa partita al Taliercio, la diretta Venezia Cremona prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA CREMONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sarà modo di assistere alla diretta Venezia Cremona soltanto sul portale LBA Tv: si tratterà quindi di una diretta streaming video, nessuna messa in onda sui canali della tv.

VENEZIA CREMONA: UN’ALTRA CLASSICA!

Tanti spunti dalla diretta Venezia Cremona, che alle ore 19:00 di domenica 5 ottobre prende il via al Taliercio ed è valida per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2025-2026. La Reyer ha già esordito in Eurocup, purtroppo perdendo contro l’Aris Salonicco; prima stagionale invece per la Vanoli.

Le due società ormai sono abituate a questa sfida: Cremona è tornata in Serie A1 da poco tempo, ma la sua epopea in questo campionato è comunque lunga e caratterizzata anche da una semifinale playoff (proprio contro Venezia) e una straordinaria Coppa Italia messa in bacheca, negli anni ruggenti degli orogranata.

Quella Venezia infatti avrebbe poi vinto lo scudetto, il secondo in tre anni; una squadra che di riffa o di raffa è sempre rimasta nelle prime posizioni della classifica ma da qualche tempo sembra essere entrata in una fase di stallo, che aveva anche portato all’esonero di Walter De Raffaele.

Oggi dunque si riparte anche in campionato e la diretta Venezia Cremona potrà iniziare a dare qualche risposta, per esempio sulla Vanoli che è sempre in bilico, anno dopo anno, tra la possibilità di fare il salto di qualità e la necessità di lottare per salvarsi, appuntamento a tra poco con la palla a due…

DIRETTA VENEZIA CREMONA: LA REYER A UN BIVIO

Eccoci allora alla diretta Venezia Cremona, con una Vanoli che ha confermato in panchina quel Pierluigi Brotto che lo scorso anno sarebbe dovuto essere un semplice traghettatore dopo l’esonero di Demis Cavina, e che invece ha aperto con il botto vincendo a Trento (all’epoca la Dolomiti Energia era capolista) e poi riuscendo a salvare la squadra anche con margine, aiutato dal passo lentissimo di Scafati e Pistoia ma comunque timbrando un’impresa che nel momento del suo arrivo era considerata complicatissima per quella che era la situazione di Cremona, ora dall’inizio vedremo se Brotto sarà in grado di ripetersi.

Venezia come avevamo già detto su queste pagine ha confermato Neven Spahija, ma anche l’ossatura del roster con qualche aggiunta d’obbligo: attenzione perché questo della continuità anche sul parquet è stato uno dei grandi segreti che hanno portato la Reyer a vincere due scudetti e rappresentare una presenza costante in Eurocup, purtroppo bisogna dire anche che sono passati quasi dieci anni e che, appunto, la Venezia che oggi si presenta ai nastri di partenza non sembra più avere quel fuoco vivo anche per la presenza di due corazzate e di realtà in crescita. Resta comunque la possibilità di fare un’altra stagione da playoff e magari migliorarsi, staremo a vedere…