Diretta Venezia Cremonese/ Streaming video DAZN: attesa per Dionisi (Serie B)

Venezia Cremonese è in diretta dallo stadio Pierluigi Penzo, e vale per la prima giornata del campionato di Serie B 2019-2020: riparte la stagione per due squadre che arrivano da contesti diversi. Il Venezia, sul campo, era retrocesso dopo il playout contro la Salernitana: è stata ripescata per i guai finanziari del Palermo, nel frattempo ha cambiato allenatore affidandosi ad Alessio Dionisi che ha fatto grandi cose con l’Imolese. La Cremonese ha sfiorato la qualificazione ai playoff e naturalmente spera adesso di centrare questo traguardo, per quanto la concorrenza sia agguerrita. Sarà allora importante partire con il piede giusto, senza dover essere costretti a rincorrere; i grigiorossi hanno confermato Massimo Rastelli, subentrato in corsa nell’ultima stagione e fautore di 37 punti in 26 partite, e ha aperto la stagione espugnando il Bentegodi in Coppa Italia. Aspettiamo allora la diretta di Venezia Cremonese; nel frattempo possiamo riferirci alle possibili scelte dei due allenatori per questa partita del Penzo, analizzandone in maniera ravvicinata le probabili formazioni.

La diretta tv di Venezia Cremonese non verrà trasmessa sui canali tradizionali: per il secondo anno consecutivo infatti il campionato di Serie B è affidato in esclusiva alla piattaforma DAZN, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati che, tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, potranno seguire la partita in diretta streaming video oppure installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

Per Venezia Cremonese, Dionisi punta sul centrocampo a rombo: Vacca potrebbe agire come vertice basso lasciando ad Aramu il ruolo di assistere i due attaccanti Bocalon e Alessandro Capello, mentre sulle mezzali potrebbero esserci Franco Zuculini e Maleh a meno che non si decida di alzare il baricentro con St. Clair, adattato rispetto al ruolo naturale. Modolo e Cremonesi agiranno davanti al portiere Lezzerini, con Fiordaliso e Felicioli a presidiare le corsie laterali; difesa a tre per Rastelli che dovrebbe scegliere Ravanelli, Claiton dos Santos e Migliore a protezione di Agazzi, avanzando la posizione di Mogos e Renzetti che saranno i due esterni in mediana. Qui Arini sarà presumibilmente il regista; Deli si gioca il posto con Soddimo (che può fare anche il laterale) mentre Castagnetti non dovrebbe avere rivali, Daniel Ciofani riparte dalla maglia grigiorossa e al suo fianco avrà Palombi, Montalto o Antonio Piccolo.

E’ la squadra ospite a partire favorita in Venezia Cremonese, almeno secondo le quote emesse dall’agenzia Snai: il segno 2 identifica questa eventualità e vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,70 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 2,85 che è stato assegnato all’ipotesi della vittoria interna (identificata dal segno 1). Il pareggio è invece una possibilità che, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 2,95 volte la puntata.



