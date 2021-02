Diretta Venezia Cremonese/ Streaming video DAZN: i lagunari sognano (Serie B)

DIRETTA VENEZIA CREMONESE: DUE SQUADRE IN SALUTE

Venezia Cremonese, in diretta dallo stadio Pierluigi Penzo, prende il via alle ore 19:00 di martedì 9 febbraio e rientra nel programma della 22^ giornata per il campionato di Serie B 2020-2021. Si gioca una partita interessante, tra due squadre che sono in salute e arrivano da vittorie: importantissimo il colpo dei lagunari che hanno vinto sul campo del Frosinone, e sono dunque riusciti a mantenersi in zona playoff assestando allo stesso tempo una bella botta a una rivale diretta.

Anche la Cremonese però sta bene, e lo ha dimostrato timbrando un successo interno sul Pisa: adesso i grigiorossi possono addirittura sperare di entrare nelle prime otto, comunque il discorso salvezza è assolutamente ben avviato e si potrà giocare questa trasferta a mente più sgombra. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Venezia Cremonese; mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco proviamo a valutare quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA VENEZIA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Cremonese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie B è sul portale DAZN, l’emittente che mette a disposizione le gare del campionato cadetto e al quale bisognerà essere abbonati per assistere alle immagini. La visione sarà in diretta streaming video: potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servirvi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CREMONESE

Possiamo ipotizzare due cambi da parte di Paolo Zanetti per Venezia Cremonese. A centrocampo Dezi può prendere il posto di Taugourdeau o Maleh con la conferma eventuale di uno di questi due e di Crnigoj, mentre davanti potrebbe giocare Sebastiano Esposito in luogo di Johnsen, a fare coppia con Francesco Forte per completare il tridente con Di Mariano. In difesa dovrebbe cambiare poco, anche se Molinaro e Felicioli sono in ballottaggio a sinistra; poi avremo Mazzocchi sul versante destro, con Modolo e Ceccaroni a proteggere il portiere Lezzerini. Giocherà con il 4-2-3-2-1 Fabio Pecchia: davanti a Carnesecchi ci sono Fornasier e Bianchetti, Zortea e Valeri invece saranno i laterali bassi mentre per la mediana uno tra Gustafson e l’ex Pinato potrebbe essere in campo in luogo di Castagnetti, che può avanzare il suo raggio d’azione sulla trequarti, e Bartolomei. Valzania e Báez restano favoriti per agire sugli esterni offensivi ma attenzione a Celar, così come Strizzolo e Lorenzo Colombo insidiano il posto di Daniel Ciofani che, tuttavia, sta adesso segnando con regolarità.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Venezia Cremonese, e allora andiamo a vedere cosa ci riservano le quote del bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,25 volte la posta sul piatto; per il segno X che regola il pareggio la vincita ammonterebbe a 2,80 volte l’importo investito, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti porta in dote una cifra corrispondente a 3,75 volte quello che avrete scelto di giocare per la partita.



