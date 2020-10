Diretta Venezia Empoli/ Streaming video DAZN: Dionisi torna al Penzo (Serie B)

DIRETTA VENEZIA EMPOLI: PARTITA EQUILIBRATA

Venezia Empoli si gioca in diretta allo stadio Penzo, sabato 31 ottobre con calcio d’inizio alle ore 16:00. Partita speciale per Alessio Dionisi, che torna nello stadio che lo ha visto protagonista di una bella salvezza nell’ultima stagione; in questo campionato di Serie B 2020-2021 il giovane tecnico affronta la sesta giornata da capolista, nel tentativo di spiccare il volo dopo la vittoria interna contro il Pisa. Ottimo momento per l’Empoli che partiva già nel gruppo delle favorite; mercoledì inoltre gli azzurri si sono tolti la soddisfazione di sbancare il Vigorito qualificandosi al quarto turno di Coppa Italia, e prendendo dunque ancora più fiducia. Il Venezia, passato nelle mani di Paolo Zanetti, non ha giocato settimana scorsa e dunque il suo ultimo impegno resta il sonante 4-0 inflitto al Pescara, che l’ha posizionato in zona playoff con buone ambizioni, almeno per il momento. Aspettiamo quindi la diretta di Venezia Empoli, ma nel frattempo possiamo iniziare a fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VENEZIA EMPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Empoli non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione; sappiamo bene tuttavia che, come per tutte le partite del campionato di Serie B, anche questo match potrà essere seguito dagli abbonati sulla piattaforma DAZN, in diretta streaming video e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che abbia la possibilità di essere connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA EMPOLI

Sarà un 4-3-1-2 quello di Zanetti in Venezia Empoli: in porta torna Lezzerini, davanti a lui Modolo potrebbe tornare titolare affiancando Cremonesi mentre sulle corsie laterali sono Ferrarini e Marino i favoriti. A centrocampo l’unico confermato rispetto alla Coppa Italia dovrebbe essere Bjarnason, con il ritorno tra i titolari di Vacca e Fiordilino che completeranno la zona nevralgica; Aramu sarà il trequartista, davanti a lui Francesco Forte e Di Mariano potrebbero essere nuovamente favoriti ma attenzione ovviamente ad Alessandro Capello, che mercoledì ha fatto un passo indietro e potrebbe tornare in attacco. Per Dionisi il modulo è lo stesso: in attacco si rivede Leonardo Mancuso, autore di una tripletta a Benevento entrando a gara in corso; formerà la coppia offensiva con Moreo o il giovane Olivieri – lui pure in gol mercoledì – e a supporto come sempre giocherà Bajrami, in mezzo invece dovrebbero tornare sia Bandinelli che Stulac e dunque a rischiare il posto sarà uno tra Haas e Samuele Ricci. In mezzo alla difesa a protezione di Brignoli dovrebbero andare Nikolaou e Simone Romagnoli, sugli esterni invece Fiamozzi e Terzic saranno nuovamente titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito quello che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Venezia Empoli: le quote di questo bookmaker assegnano un valore di 2,40 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, per contro la vincita prevista per il segno 2, da giocare per l’affermazione degli ospiti, corrisponde a 2,95 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il guadagno ammonterebbe a 3,20 volte quanto puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA