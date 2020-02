Diretta Venezia Entella/ Streaming video DAZN: Boscaglia sogna in grande (Serie B)

Venezia Entella sarà diretta dal signor Amabile, si gioca sabato 15 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Penzo di Venezia e sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2019-2020. L’ultimo ko interno contro il Frosinone ha mantenuto i lagunari al quintultimo posto in classifica, ancora in zona play out a -2 dalla Juve Stabia e dalla salvezza diretta. E’ un Venezia che fatica a trovare continuità, dopo 4 risultati utili consecutivi la squadra di Alessio Dionisi sembrava aver ritrovato il passo giusto e invece contro i ciociari è arrivata una nuova doccia fredda. Dall’altra parte l’Entella, battendo il Pescara a Chiavari, ha interrotto una serie di tre partite senza vittorie ed ha mantenuto il settimo posto in zona play off, e dunque Roberto Boscaglia può permettersi di sognare come tutta la società, che finalmente potrebbe raggiungere il traguardo degli spareggi promozione facendolo anche da neopromossa. Il match d’andata, disputato chiaramente in Liguria, si era risolto con una vittoria per 0-2 dei veneti con i gol di Alessandro Capello e Riccardo Bocalon.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Entella non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ENTELLA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Venezia Entella, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Penzo di Venezia, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. Il Venezia allenato da Dionisi dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo, Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Monachello. L’Entella guidata in panchina da Boscaglia sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Currarino; Rodriguez, De Luca G..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Venezia e Entella, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.20, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.10 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 3.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.60.



