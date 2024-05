DIRETTA/ Venezia Feralpisalò video streaming tv: oggi doppia cifra di episodi (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA VENEZIA FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

Immergiamoci sui libri di storia in questa diretta di Venezia Feralpisalò dove andremo a vedere i precedenti tra le due compagini cercando di evidenziare la possibile vincitrice da un punto di vista storico. Si parla di nove precedenti prima del nuovo match di oggi dove la maggior parte sono stati giocati in Serie C e che quindi risultano un po’ datati. Nella categoria menzionata le vittorie dei lagunari arrivano a 6 mentre quelle degli ospiti di oggi sono solamente due, mentre in Serie B nel match dello scorso dicembre si è registrato un solo pareggio per 2-2.

In quell’occasione segnò una doppietta per la Feralpisalò Compagnon e pareggiarono i conti Pohjanpalo e Altare. Vedremo oggi cosa ci riserverà il campo da gioco, noi vi invitiamo nell’attesa a rimanere collegati su questa pagina poiché tra poco analizzeremo le statistiche della diretta di Venezia Feralpisalò, in maniera tale da avere il quadro della situazione il più completo possibile. (agg. Gianmarco Mannara)

VENEZIA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della partita Venezia Feralpisalò offre molteplici modalità di visione. È possibile seguire il match su Sky, acquistando il pacchetto Calcio o optando per NowTv, con un abbonamento alla pay tv satellitare. Altrimenti, DAZN trasmette la partita con un abbonamento che permetterà di seguire il match in diretta streaming video via internet.

VENEZIA FERALPISALÒ: VENETI SUPER FAVORITI!

La diretta Venezia Feralpisalò arriva con le due formazioni lontane dai rispettivi obiettivi, promozione diretta e salvezza, con due sole partite ancora da disputare. Il Venezia ha subito una sconfitta che sembra segnare la fine delle speranze di promozione diretta in Serie A. La sconfitta per 3-2 contro il Catanzaro, arrivata mercoledì scorso al Nicola Ceravolo, ha visto i lagunari passare dall’1-2 che alimentava ancora speranze (grazie alla doppietta di Idzes), al 3-2 di Iemmello su rigore al 95′, che ha praticamente esaurito ogni possibilità. L’espulsione di Sverko al 57′ ha contribuito alla rimonta dei calabresi. Attualmente, la squadra di Paolo Vanoli ha 67 punti, scivolando a meno quattro dal Como secondo, con solo 180 minuti rimanenti nella regular season.

Dall’altra parte, la Feralpisalò mantiene ancora speranze di agguantare un posto nei playoff, anche se la situazione si è complicata dopo il 2-2 contro il Brescia mercoledì sera. La partita al Garilli di Piacenza si è decisa principalmente nel primo tempo, con i gardenesi subito in svantaggio al 4′ per la rete di Bisoli, ma capaci di ribaltare il risultato con Dubickas (9′) e La Mantia (29′). Tuttavia, ancora una volta Bisoli al 42′ ha pareggiato il punteggio sul 2-2. Questo pareggio ha portato la squadra di Marco Zaffaroni a 33 punti, rimanendo in penultima posizione a meno quattro dal terzetto Ascoli, Bari e Ternana, che condividono la quint’ultima posizione.

VENEZIA FERALPISALÒ: LE PROBABILI FORMAZIONI

Tempo di andare ad analizzare le probabili formazioni della diretta Venezia Feralpisalò. Concentriamoci innanzitutto sui padroni di casa del Venezia, allenati da Paolo Vanoli e schierati in campo con un 3-5-2 con Joronen tra i pali alle spalle di una difesa a tre formata da Altare, Svoboda e Idzes; la linea a cinque sarà composta da Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason e Zampano mentre nel tandem offensivo saranno schierati dal 1′ Gtkjaer e Pohjanpalo. Per quanto riguarda invece i Leoni del Garda, la Feralpisalò allenata da Marco Zaffaroni, modulo speculare con un 3-5-2 con Bergonzi, Ceppitelli e Pilati nella difesa a tre davanti al portiere Pizzignacco; Felici e Letizia saranno gli esterni di fascia con Kourfalidis, Fiordilino e Zennaro a centrocampo, in attacco faranno coppia Dubickas e La Mantia.

VENEZIA FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Analizziamo le quote per la diretta di Venezia Feralpisalò sul sito della Snai: la vittoria dei padroni di casa del Venezia è considerata di gran lunga il risultato più probabile, con quota fissata a 1.42 per il segno 1. La quota per l’eventuale pareggio viene proposta a 4.75, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò moltiplica addirittura per 6.50 la posta scommessa.











