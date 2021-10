Diretta/ Venezia Fiorentina streaming video tv: per tornare alla vittoria (Serie A)

DIRETTA VENEZIA FIORENTINA: SFIDA CHE PROMETTE SORPRESE…

Venezia Fiorentina, in diretta lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre sono animate dal desiderio di tornare alla vittoria: dopo il successo dell’11 settembre scorso in casa dell’Empoli i lagunari non sono più riusciti a centrare i 3 punti, perdendo contro Spezia e Milan e pareggiando gli ultimi due incontri con Torino e Cagliari. Un ruolino di marcia che non lascia tranquillo il tecnico Paolo Zanetti che chiede ai suoi un acuto in più.

Non sarà facile contro una Fiorentina che è stata comunque brillante in questo inizio di campionato, pur non essendo riuscita a ricavare punti dai big match contro Roma, Inter e Napoli. L’ultima sconfitta contro i partenopei ha messo in luce le fragilità difensive dei viola, che ora dovranno anche valutare la condizione di un Vlahovic che ha ufficialmente deciso di non rinnovare il contratto con il club. Al 15 maggio 2004, in Serie B, risale l’ultimo incrocio tra le due squadre, Fiorentina vincente 0-2, mentre il Venezia non vince in casa contro i viola dalla sfida in Serie A del 10 febbraio 2002, 2-0 per i veneti il risultato finale.

DIRETTA VENEZIA FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Fiorentina è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il monday night di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FIORENTINA

Le probabili formazioni di Venezia Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Okereke, Henry, Johnsen. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pierluigi Penzo di Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.



