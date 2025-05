DIRETTA VENEZIA FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Venezia Fiorentina? I viola si distinguono per una maggiore efficacia offensiva: hanno segnato 53 reti totali contro le sole 28 del Venezia, con una media gol di 1.51 a partita contro lo 0.8 degli arancioneroverdi. Anche in difesa la Fiorentina ha numeri migliori, subendo in media 1 gol a gara rispetto all’1.4 del Venezia. La superiorità della squadra toscana si riflette anche nella percentuale di vittorie: 48.57% per la Fiorentina, appena 11.43% per il Venezia. L’approccio offensivo dei viola è evidente anche nei dati relativi agli Over: 68.57% delle partite con almeno due gol (Over 1.5) e 57.14% con almeno tre reti (Over 2.5), mentre il Venezia si ferma rispettivamente al 65.71% e al 37.14%.

L’equilibrio nei match con entrambe le squadre a segno è quasi perfetto: 51.43% per la Fiorentina, 48.57% per il Venezia. Il dato sulle partite in cui si segna almeno un gol nel primo tempo è nettamente a favore dei viola (80% contro 51.43%), e lo stesso vale per le gare con più di 1.5 gol nella prima frazione (37.14% contro il 20%). Adesso via al commento live della diretta di Venezia Fiorentina, il fischio di inizio si avvicina! VENEZIA (3-5-2): I. Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Eusebio Di Francesco FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Richardson, Ndour; Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Venezia Fiorentina streaming video, come vedere la partita

Per chi non sarà presente allo stadio ma vorrà seguire la diretta Venezia Fiorentina dovrà farlo attraverso Dazn e trasmetterà la partita in diretta streaming video sul sito o sull’applicazione.

Venezia Fiorentina, lagunari in cerca della salvezza

Alle 18.30 allo Stadio Pierluigi Penzo si terrà la diretta Venezia Fiorentina trentaseiesima giornata di Serie A che per entrambe le squadre potrebbe aver un grande impatto sul futuro, per i lagunari infatti potrebbe essere una delle ultime opportunità per raggiungere la salvezza che sembra ad un passo ma che non sono ancora riusciti a toccare, nonostante il pareggio 1-1 in casa del Torino.

Per i viola invece sarà il modo per riprendersi dall’eliminazione dalla Conference League e provare a lottare fino alla fine per raggiungere un posto in una competizione europea anche nella prossima stagione.

Venezia Fiorentina, probabili formazioni

Per la diretta Venezia Fiorentina i due tecnici sceglieranno due approcci diversi che vedrà Eusebio Di Francesco mettere in campo i suoi migliori undici mentre per Raffaele Palladino fare qualche cambio dopo l’impegno europeo e si rifarà alla sconfitta 1-0 in casa della Roma, il 3-5-2 dei veneti sarà quindi formato da Radu, Candé, Idzes e Schingtienne, Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson e Haps, Yeboah e Gytkjaer. Il 3-5-2 dei viola invece vedrà De Gea, Comuzzo, Pablo Mari e Pongracic come difensori, Parisi, Richardson, Mandragora, Ndour e Folorunsho come centrocampisti, Beltran insieme a Kean in attacco.

Diretta Venezia Fiorentina, quote e pronostico finale

Per tutti i siti di scommesse, tra cui Sisal, la squadra che parte favorita nella diretta Venezia Fiorentina sono i viola che nonostante la sconfitta europea pesante per il morale dovrebbero far valere il valore maggiore della rosa e il loro posizionamento migliore in classifica, nonché la loro voglia di giocare competizioni europee anche la prossima stagione. Per questi motivi la vittoria dei toscani è quotata intorno a 2.38, mentre la vittoria per i lagunari è più difficile e quindi verrà pagata di più a 3.10, il pareggio invece è visto come improbabile per la poca utilità che avrebbe ad entrambi e quindi è fissato a 3.20.