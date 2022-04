DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA/ Video streaming tv: il caso Victor Sanders

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA: IL CASO SANDERS

Da qualche giorno, mentre ci avviciniamo alla diretta di Venezia Fortitudo Bologna, in casa Reyer sta tenendo banco il caso legato a Victor Sanders, di fatto un ex giocatore degli orogranata. I fatti si sono verificati nella notte tra martedì e mercoledì, dopo la partita di Eurocup contro il Promitheas: la prima notizia emersa è clamorosa, e riguarda la guida contromano, per almeno 40 chilometri, lungo l’autostrada A27. In seguito, altre verità sono state fornite dalle ricostruzioni: intanto che la serata di Sanders sarebbe iniziata con una semi-rissa in un bar, insieme a Jordan Theodore, poi che il giocatore di Venezia avrebbe forzato un casello andando a impattare contro un guard rail, dopo aver evitato una pattuglia.

Diretta/ Gran Canaria Venezia (risultato finale 69-76): vince la Reyer

Alla fine, per lui quattro denunce e multe che si aggirano tra i 20 e i 30 mila euro, oltre al fatto di avere in corpo un asso alcolemico di tre volte superiore ai limiti. Inevitabile l’immediata dissociazione della Reyer dall’accaduto: Sanders non è stato convocato per la partita contro Reggio Emilia, ed è abbastanza plausibile che da qui al termine della stagione non lo vedremo più vestire la casacca orogranata. Questo ovviamente a meno che il problema rientri; per il momento però sembra che Walter De Raffaele, volente o nolente, possa fare a meno del suo numero 11. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 78-85): Bramos (22) ispira la Reyer!

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Fortitudo Bologna non è una di quelle che saranno disponibili sui canali della nostra televisione, per la 26^ giornata di Serie A1: l’appuntamento dunque è solo per gli abbonati alla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega e dunque trasmette tutte le gare del campionato in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it sarà possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Fortitudo Bologna Cremona (risultato finale 85-83): decisivo Aradori!

VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA: SFIDA DELICATA!

Venezia Fortitudo Bologna è in diretta dal Taliercio, alle ore 17:00 di domenica 10 aprile: si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, ed è una partita delicata per entrambe le squadre che sono in lotta per obiettivi diversi. La Reyer vuole un posto nei playoff e lo ha avvicinato con la bella vittoria contro Reggio Emilia, ma adesso entra in una parte della stagione molto importante perché segnata anche dagli ottavi di Eurocup, un traguardo cui la società tiene in maniera particolare perché potrebbe aumentare la pericolosità europea della squadra.

La Fortitudo naturalmente gioca per salvarsi: la vittoria interna contro Cremona ha ridato speranze, ma adesso si tratta di andare a prendere e superare almeno una delle rivali che la precedono in classifica, e non sarà facile perché al momento tutte corrono e hanno ottimi argomenti per non farsi passare. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Venezia Fortitudo Bologna, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo provare a fare qualche analisi approfondita sui temi principali che emergeranno dall’intenso pomeriggio del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco la diretta di Venezia Fortitudo Bologna. La Reyer ci arriva decisamente bene: non solo perché in campionato ha ripreso vigore e colto vittorie importanti (quella della Unipol Arena era tutt’altro che scontata) ma anche perché mercoledì ha finalmente terminato la lunga regular season di Eurocup e lo ha fatto con il botto, vincendo sul parquet di Gran Canaria che ha ottenuto il primo posto nel gruppo B. Una Venezia che dunque potrebbe aver svoltato rispetto alle difficoltà di qualche settimana fa, quando addirittura si era trovata a lottare per salvarsi; ora ovviamente servirà la controprova e il passo in più.

La Fortitudo Bologna come l’anno scorso sta giocando per evitare la retrocessione, e sa che dovrà sudare sette camicie fino all’ultimo: perdere contro Cremona avrebbe significato, molto probabilmente, alzare bandiera bianca e invece è arrivata una vittoria che ha ridato soprattutto morale alla banda di Antimo Martino, in vista della lunga volata verso l’obiettivo. Che poi basti o meno naturalmente bisognerà vederlo, ma intanto la Effe ha una vittoria in più e dunque si approccia a questa trasferta del Taliercio con il vento in poppa (più o meno) e consapevole di potercela fare, anche se la squadra favorita resta naturalmente la Reyer Venezia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA