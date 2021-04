Diretta Venezia Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: match intrigante (basket A1)

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA: REYER FAVORITA MA…

Venezia Fortitudo Bologna è in diretta dal Taliercio, alle ore 18:00 di domenica 18 aprile: si gioca per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, e dunque ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione della regular season, con il turno infrasettimanale che ci ha appena fatto compagnia.

Situazione di classifica diversa per le due squadre: da una parte infatti troviamo una Reyer che ormai sa come la sua realtà sarà quella di chiudere al quarto o al quinto posto, cosa che farebbe un’enorme differenza visto che ci sarebbe il fattore campo o meno nel primo turno dei playoff, che rischia già di essere complicatissimo.

La Lavoropiù invece la post season la vuole centrare, ma la sua stagione è stata fatta più di luci che di ombre e, a causa del pessimo avvio e di qualche errore strutturale, adesso la rincorsa è tremendamente difficile anche per l’ampia concorrenza. Vedremo ad ogni modo quello che succederà nella diretta di Venezia Fortitudo Bologna; aspettando che al Taliercio arrivi il momento della palla a due, possiamo iniziare a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che verranno affrontati sul parquet in questa partita.

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Fortitudo Bologna non sarà uno dei match che per questa 28^ giornata saranno trasmessi sui canali della nostra televisione; tuttavia, come ormai sappiamo bene, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di basket ai suoi abbonati, in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica di Serie A1.

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto, la diretta di Venezia Fortitudo Bologna mette a confronto due squadre che stanno affrontando un campionato diverso. Entrambe eliminate in maniera precoce dalle coppe europee (sia pure in circostanze diverse), adesso si trovano a dover perseguire i loro obiettivi in una Serie A1 che è iniziata su premesse comunque differenti. La vera delusa è chiaramente l’Aquila biancoblu: dopo il mezzo campionato da neopromossa, ma con ambizioni ovviamente derivate dalla gloriosa storia recente e l’entusiasmo della piazza, Bologna ha provato a costruire una squadra che insidiasse le corazzate ma le cose sono andate male, portando all’esonero dell’allenatore che era forse tra i meno responsabili. Con Luca Dalmonte e qualche aggiustamento in corsa la situazione è migliorata, ma non a tal punto da far pensare che la Fortitudo, salvo miracoli, possa davvero inserirsi nella lotta per lo scudetto o anche solo la semifinale dei playoff; tutto sommato però il roster ha talento, e allora con un finale di regular season in ascesa le cose potrebbero anche cambiare in maniera esponenziale…

