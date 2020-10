Diretta Venezia Frosinone/ Streaming video DAZN: Nesta già sotto pressione (Serie B)

DIRETTA VENEZIA FROSINONE: NESTA NON PUÒ PIÙ SBAGLIARE

Venezia Frosinone è in diretta dallo stadio Penzo, e si gioca alle ore 16:15 di sabato 3 ottobre: cambiano gli orari per la 2^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021, e tornano in campo i ciociari che, sconfitti nella finale playoff dell’ultima stagione, sono partiti con il piede sbagliato perdendo in casa contro l’Empoli. Alessandro Nesta va dunque a caccia di riscatto per non rimanere indietro nella corsa alla promozione, che resta l’obiettivo principale e scontato per la società; dall’altra parte c’è un Venezia che aspira innanzitutto alla salvezza sperando magari di potersi inserire nella lotta ai playoff. L’avvio per Paolo Zanetti è stato positivo: una vittoria nel derby contro il Vicenza, che ha lanciato i lagunari in testa a una classifica nella quale finora hanno vinto poche squadre. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Venezia Frosinone; aspettando che le due squadre scendano in campo possiamo analizzare in che modo saranno schierate dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

VENEZIA FROSINONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Frosinone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FROSINONE

Paolo Zanetti affronta Venezia Frosinone con il 4-3-1-2: Aramu, matchwinner del derby, è il trequartista a supporto di due attaccanti che dovrebbero essere Bocalon e Alessandro Capello, con Francesco Forte pronto a giocarsi il posto. A centrocampo Vacca potrebbe prendere la maglia di uno tra Maleh e Fiordilino, giocherà invece Taugourdeau in cabina di regia; in difesa Modolo e Ceccaroni agiscono a protezione del portiere Lezzerini, Ferrarini a destra mentre sull’altro versante il veterano Molinaro è in ballottaggio con Felicioli. Consueto 3-5-2 per il Frosinone di Nesta, come è stato per tutto lo scorso anno: rispetto al ko di sabato scorso possono tornare titolari Dionisi e Novakovich nel reparto offensivo, spingendo Ciano e Ardemagni in panchina. Kastanos e Rohdén affiancano Maiello che sarà il playmaker, con Zampano e Andrea Beghetto che restano favoriti per percorrere le corsie (a sinistra c’è anche la candidatura di D’Elia); Nicolò Brighenti, Ariaudo e Szyminski sono in vantaggio su Krajnc e sarebbero dunque confermati nel pacchetto arretrato che viene schierato davanti al portiere Bardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Venezia Frosinone sono state emesse anche dalla Snai: i lagunari partono favoriti con un valore di 2,80 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei ciociari vi farebbe guadagnare 2,95 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 2,70 volte l’importo che avrete investito.



