DIRETTA/ Venezia Frosinone streaming video tv: solo 6 i testa a testa ufficiali

DIRETTA VENEZIA FROSINONE: LO STORICO

Pur pronti a dare la parola al campo per la diretta tra Venezia e Frosinone, ci pare doveroso ora spendere due parole anche sullo storico che i due club condivido, benchè pure questo non sia amplissimo. I dati a nostra disposizione sono pochi, ma recenti: dal 2017 a oggi le due squadre si sono affrontate a viso aperto in ben sei occasioni, tutte registrate per il secondo campionato nazionale. Il bilancio che ne ricaviamo poi pesa per i giallazzurri, che hanno ottenuto 3 vittorie, contro una sola affermazione dei lagunari nello scontro diretto. Possiamo però aggiungere che l’ultimo testa a testa segnato tra Venezia e Frosinone è recente e risale alla scorsa stagione della serie B: nel doppio confronto del 2020-21 ricordiamo il successo del Frosinone per 2-0 all’andata, e la vittoria del Venezia per 1-2 al ritorno fuori casa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA VENEZIA FROSINONE STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2020/21, e dunque anche Venezia Frosinone di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Canale 20. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING VENEZIA FROSINONE.

VENETI FAVORITI!

Venezia Frosinone, in diretta domenica 15 agosto 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Inizia ufficialmente la nuova stagione per i lagunari, grande sorpresa dello scorso campionato di Serie B con la promozione, a 19 anni dall’ultima apparizione in Serie A, conquistati ai play off contro ogni pronostico. Il tecnico Paolo Zanetti è stato blindato con un rinnovo a lungo termine e nel precampionato la tournée olandese ha confermato le buone ambizioni della squadra, che comunque parte con l’obiettivo della salvezza ben chiaro in testa.

Il Frosinone ha confermato Fabio Grosso in panchina ma, per bocca del presidente Stirpe, inizia di fatto una nuova fase dopo “l’ascensore” degli ultimi anni tra Serie A e Serie B. Un’opera di consolidamento che dovrà portare, almeno sulla carta, i ciociari entro due anni a cercare poi una nuova scalata ai massimi livelli del calcio nazionale. Un progetto a lungo termine con la squadra che appare comunque di buon livello, pronta a recitare il ruolo di outsider e puntare magari ai play off nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FROSINONE

Le probabili formazioni di Venezia Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo. Per il Venezia, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg, Crnigoj, Peretz, Heymans, Aramu; Forte, Johnsen. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Brighenti, Szyminski, Gatti, Zampano; Rohden, Maiello, Boloca; Tribuzzi, Iemmello, Ciano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pierluigi Penzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



