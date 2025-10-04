Le informazioni sulla diretta Venezia Frosinone, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA VENEZIA FROSINONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso è il momento delle statistiche per la diretta di Venezia Frosinone, momento in cui cercheremo di capire chi tra queste due formazioni riuscirà a portare i tre punti nel proprio paniere e per farlo analizzeremo un po’ di dati. Il Venezia si presenta con numeri importanti in fase offensiva: possesso medio al 56%, precisione passaggi all’84% e xG medio di 1.55, con 15 conclusioni a partita (6 nello specchio). I lagunari però concedono molto dietro, con 11 tiri subiti di media, soprattutto sulle corsie esterne.

Il Frosinone risponde con uno stile più diretto: possesso al 49%, precisione al 78%, xG di 1.20, con 12 tiri a gara. I ciociari sono molto pericolosi sulle palle inattive (7 corner di media) e segnano il 35% dei gol da fermo. Difensivamente concedono 10 tiri, ma compensano con intensità: oltre 111 km percorsi a partita. Sfida che promette ritmo alto, con Venezia più tecnico e Frosinone più fisico. Adesso è il momento del calcio giocato con la diretta di Venezia Frosinone, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Venezia Frosinone, dove seguire la partita in streaming video e tv

La diretta Venezia Frosinone si giocherà allo Stadio Pierluigi Penzo ma per chi non vorrà o potrà essere presente alla struttura sarà disponibile la visione in streaming su Dazn per gli abbonati ai piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, ma anche su LAB Channel, nuovo servizio offerto dalla competizione e che si appoggia sulle piattaforme di Amazon Prime Video e OneFootball.

Gialloblù a caccia del tris

Nella settima giornata di Serie B il big match di giornata sarà rappresentato dalla diretta Venezia Frosinone delle 15.00, una sfida tra due squadre che arrivano da due anni differenti ma che ugualmente hanno approcciato questa stagione con l’idea di lottare per la promozione o quantomeno per i playoff, i lagunari sono appena retrocessi dalla Serie A e con diversi cambi nella rosa hanno diminuito la distanza con le squadre del campionato cadetto tanto che ora sono in piena lotta playoff occupando l’ottavo posto, si presentano alla sfida dopo un ottimo pareggio 0-0 in casa del Palermo, una delle squadre favorite per la vittoria finale.

Per i gialloblù invece la stagione scorsa era finita con una salvezza raggiunta per il rotto della cuffia grazie al fallimento del Brescia e alla sua esclusione che hanno permesso di evitare i playout, quest’anno invece sono tra le dominatrici della competizione e cercheranno l’ennesima promozione, possibilità rafforzata dalla vittoria 3-1 con il Cesena.

Formazioni Venezia Frosinone, probabili ventidue in campo

I due allenatori per la diretta Venezia Frosinone dovrebbero proporre nuovamente le formazioni che sono state titolari nelle ultime uscite stagionali e che hanno contribuito ad ottimi risultati, Giovanni Stroppa schiererà i suoi con un 3-5-1-1 con Stankovic come portiere, Sverko, Korac e Schingtienne come difensori, Haps, Lella, Kike Perez, Doumbia e Hainault come centrocampisti, Busio come trequartista e Fila unico attaccante. Massimiliano Alvini invece nel suo 4-3-3 dovrà fare a meno di Kvernadze squalificato quindi manderà in campo, Palmisani, Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia, Calò, Kone e Koutsoupias, Ghedjemis, Raimondo e Zilli.

Venezia Frosinone, quote e possibile esito finale

La diretta Venezia Frosinone è senza dubbio una delle partite più interessanti in programma con due squadre ben organizzate e con due stili di gioco che si incastrano alla perfezione, una fase difensiva attenta per i veneti e una spinta offensiva costante per i laziali, per bet365 però c’è una squadra che dovrebbe prevalere e ottenere la vittoria, i lagunari che potranno contare su un sicuro appoggio da parte del loro grande pubblico e che hanno portato scegliere una quota di 1.65.

Per quanto riguarda la vittoria dei gialloblù invece il valore sale di molto nonostante la posizione in classifica, arrivando a toccare i 4.75, per il pareggio invece si scende di un punto visto che è stato fissato a 3.75.