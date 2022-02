DIRETTA VENEZIA GENOA/ Video streaming tv: avanti il Grifone nei precedenti

DIRETTA VENEZIA GENOA: I TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Genoa si è già disputata 47 volte se si considerano tutte le competizioni. Il bilancio è in favore del Grifone che ha vinto 23 volte rispetto ai 9 successi dei lagunari e 15 pareggi. L’ultima volta al Penzo la gara terminò col risultato di 0-3 in Serie B una gara disputata nel gennaio del 2005. La gara fu palcoscenico di una straordinaria rete di Rimoldi dopo un’azione incredibile de El Principe Diego Milito. Il Venezia invece non vince in casa contro questo avversario addirittura dall’agosto del 1997 in una gara terminata 2-0.

Sicuramente si tratta di una gara particolare proprio per i pochissimi precedenti raccolti nella massima categoria. Nel match d’andata, giocato allo Stadio Luigi Ferraris, la gara terminò col risultato finale di 0-0 dunque a reti inviolate. Si tratta di una gara fondamentale per le due squadre che al momento si trovano entrambe in fondo alla classifica. Il Venezia sta decisamente meglio però con 6 punti in più e una gara da recuperare. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA VENEZIA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Venezia Genoa sarà riservata a televisori dotati di connessione ad Internet e naturalmente di abbonamento alla piattaforma DAZN, che trasmetterà infatti in diretta streaming video esclusiva questa partita, come in totale ben sette ad ogni giornata del campionato di Serie A.

VENEZIA GENOA: PUNTI PESANTI!

Venezia Genoa, diretta dall’arbitro Daniele Orsato presso lo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 febbraio 2022, sarà una delle partite più delicate della ventiseiesima giornata della Serie A, perché vivremo una sfida salvezza con la diretta di Venezia Genoa, la cui posta in palio sarà altissima sia per i lagunari di Paolo Zanetti sia e ancora di più per il Grifone di Alexander Blessin, la cui posizione in classifica è ancora più delicata.

Il Venezia arriva da una preziosa vittoria per 1-2 sul campo del Torino che ha permesso ai lagunari di salire a quota 21 punti: la classifica resta brutta, ma sicuramente adesso c’è più fiducia. Per il Genoa invece c’è stato settimana scorsa un deludente pareggio casalingo contro la Salernitana, che francamente ha il sapore dell’occasione sprecata, anche perché con soli 15 punti all’attivo la classifica è ancora più brutta. Il pareggio potrebbe servire a poco, bisogna vincere: chi sarà capace di farlo in Venezia Genoa?

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA GENOA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni della diretta Venezia Genoa. Per i padroni di casa di Paolo Zanetti ci aspettiamo il modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Romero in porta (causa infortunio di Lezzerini) e davanti a lui la difesa a quattro formata da Ebuehi, Caldara, Ceccaroni ed Haps da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Cuisance, Ampadu e Crnigoj, con Vacca prima alternativa e Busio squalificato; infine in attacco è squalificato Okereke ed ecco il tridente con Aramu unica certezza, Henry e Nani in ballottaggio rispettivamente con Nsame e Johnsen per affiancarlo.

Meno problemi con gli assenti per mister Blessin, che però ha ancora molti ballottaggi da sciogliere per definire il suo 4-2-3-1 che proviamo a disegnare con Sirigu in porta; i quattro difensori Hefti, Ostigard, Vasquez e Criscito (ma con Vanheusden e Cambiaso che ancora sperano); in mediana la coppia formata da Sturaro e Badelj; infine in attacco Ekuban, Amiri e Yeboah a sostegno del centravanti Destro, con Portanova e Gudmundsson prime alternative sulla trequarti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Venezia Genoa in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è incertezza sulla carta, con il segno 1 comunque favorito essendo quotato a 2,50 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 2,90. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, infatti il segno X è quotato a 3,25 volte la posta in palio.

