DIRETTA VENEZIA INTER, I NERAZZURRI TORNANO IN CAMPIONATO

Il weekend di campionato prosegue con la diretta Venezia Inter di domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Pier Luigi Penzo i lagunari di mister Eusebio Di Francesco continuano a cercare punti preziosi in ottica salvezza vista la diciannovesima posizione attualmente occupata con appena quattordici punti, a tre lunghezze di distacco dalla coppia formata da Lecce e Cagliari, con i sardi fuori dalla zona retrocessione grazie ad una migliore differenza reti. Tralasciando la sconfitta contro la capolista Napoli di un paio di settimane fa, gli arancioneroverdi sembrano comunque in ripresa dopo un inizio di stagione davvero complicato.

Chi è invece chiamato al riscatto immediato è l’Inter, di nuovo impegnata in Serie A dopo le fatiche della Supercoppa Italiana. I nerazzurri sono rimasti delusi dalla sconfitta in rimonta patita in finale contro i cugini del Milan e sono adesso chiamati a ritrovare immediatamente il successo così da non dover restare attardati pure in classifica. La squadra di msiter Inzaghi ha quaranta punti e guarda l’Atalanta ed il Napoli che la precedono con la consapevolezza di avere comunque ancora due partite da recuperare e quindi la possibilità di raggiungere la vetta della graduatoria sebbene anche i bergamaschi debbano a loro volta recuperare la sfida contro la Juventus.

DIRETTA VENEZIA INTER STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per poter vedere la diretta Venezia Inter sarà necessario essere iscritti a Dazn oppure a Sky. Le due piattaforme forniranno la visione dell’evento in streaming video con le loro applicazioni su cellulari, computer e tablet.

VENEZIA INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco moduli e chi potrebbe essere schierato con le probabili formazioni della diretta Venezia Inter. I Leoni Alati di mister Di Francesco dovrebbero proporre un 3-4-2-1 con Stankovic, Altare, Idzes, Sverko, Zampano, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni, Oristanio, Busio e Pohjanpalo ricordando l’indisponibilità di Duncan, Doumbia, Crnigoj e Svoboda. I lombardi del tecnico Inzaghi scenderanno invece in campo con il 3-5-2 senza gli infortunati Acerbi, Calhanoglu, Di Gennaro, Pavard e Correa ma con Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram o Taremi e Lautaro Martinez.

DIRETTA VENEZIA INTER, LE QUOTE

Considerando le quote dei vari bookmakers offerte per la diretta Venezia Inter sembra esserci un solo modo in cui possa finire questo incontro. Come ad esempio per Snai, i nerazzurri sono i super favoriti per il successo finale con il 2 pagato a solo 1.27 mentre gli arancioneroverdi non sembrano avere grandi speranze di vittoria alla vigilia con l’1 fissato invece a 9.75. Anche il pareggio sembra al momento un’alternativa complessa perchè si verifichi essendo quotato a 5.75.