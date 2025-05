DIRETTA VENEZIA JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Venezia Juventus, facciamo un passo verso le statistiche per capire quali sono i trend che accompagnano le due squadre verso il tunnerl che porta dagli spogliatoi al campo da gioco. I lagunari segnano in media appena 0.83 gol a partita, contro l’1.47 della Juventus, che dimostra una maggiore continuità e incisività sotto porta. Anche in fase difensiva la differenza è marcata: il Venezia incassa 1.39 gol a gara, mentre la Juventus si ferma a 0.92, confermandosi tra le difese più solide. Il distacco è evidente anche nel bilancio dei successi: solo il 13.89% di vittorie per il Venezia, un dato che riflette una stagione in forte difficoltà, contro il 44.44% della Juventus, che si impone in quasi la metà delle sue partite. Ancora più chiaro il divario nelle porte inviolate: appena 6 clean sheet per i veneti, a fronte dei 16 dei bianconeri, che costruiscono gran parte dei propri risultati su compattezza e attenzione tattica.

Analizzando i dati sugli Over, si nota come il Venezia sia spesso coinvolto in partite movimentate, con il 66.67% di gare che superano l’Over 1.5 e il 38.89% che vanno anche oltre i due gol totali. La Juventus, pur meno frequente nell’Over 1.5 (solo il 44.44%), ha numeri più alti sull’Over 2.5 (50%), segno di una maggiore capacità di chiudere le partite quando riesce a sbloccarle. Adesso via la commento live di questa diretta di Venezia Juventus, si parte! VENEZIA (3-5-2): I. Radu; Schingtienne, Sverko, Candè; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; J. Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Eusebio Di Francesco JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; F. Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VENEZIA JUVENTUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Venezia Juventus sarà visibile per chi possiede un’iscrizione valida a Sky, Now oppure a DAZN. L’appuntamento è dunque sulle applicazioni come Sky Go e NOW TV per lo streaming dell’evento. Ricordiamo che questo match sarà mandato in onda in televisione pure sul canale Sky Sport Uno, Sky Spor 4K e Sky Sport 251.

VENEZIA JUVENTUS, TRA LA SALVEZZA E L’EUROPA

Comincia domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Venezia Juventus. Presso lo Stadio Pier Luigi Penzo si sta per tenere un incontro molto importante sia per quanto riguarda la lotta per la salvezza che l’accesso alla prossima edizione della Champions League. I Leoni Alati andranno a caccia del successo rimanendo attenti anche in merito a quanto accadrà sugli altri campi dove saranno impegnati l’Empoli ed il Lecce. Ai lagunari potrebbe infatti non bastare la vittoria se i toscani ed i pugliesi non perderanno le loro sfide contro Hellas Verona e Lazio e rimane in piedi la possibilità di assistere ad uno spareggio proprio contro una di queste due compagini al termine della stagione regolare.

La Juventus deve invece provare a confermare il quarto posto attualmente occupato con i suoi sessantasette punti. In serie positiva da quattro gare, la Vecchia Signora si dovrà guardare le spalle dalla Roma, lontana un punto, e dalla Lazio, distante due lunghezze, per essere certa di accedere alla manifestazione europea più importnate anche nell’annata calcistica 2025/2026. Reduci dal netto successo interno conquistato contro l’Udinese, mister Tudor proverà a raggiungere un obiettivo che sembrava complicato da perseguire al momento del suo arrivo dopo l’esonero di Thiago Motta.

VENEZIA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Rinunciando a Idzes per squalifica oltre che agli infortunati Condé, Svoboda Duncan ed Oristanio, mister Eusebio Di Francesco impiegherà il 3-5-2 con Radu, Schingtienne, Sverko, Candé, Zerbin, Nicolussi Caviglia, Perez, Busio, Ellertsson, Yeboah e Gytkjaer per sistemare dall’inizio i suoi secondo le probabili formazioni della diretta Venezia Juventus. Il modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio, Savona, Veiga, Kelly, Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceiçao, Yildiz e Kolo Muani sarà invece l’opzione scelta dal tecnico Igor Tudor in apertura di gara per i bianconeri che faranno a meno di Kalulu oltre ai lungodegenti Bremer, Koopmeiners, Cabal e Milik.

DIRETTA VENEZIA JUVENTUS, LE QUOTE

Le quote delle varie agenzie di scommesse sportive sono impietose nei confronti dei padroni di casa per l’esito finale della diretta Venezia Juventus. Dando uno sguardo a quanto offerto per esempio da Sisal, possiamo evidenziare che il successo dei bianconeri è il risultato più probabile con cui potrebbe terminare questo match ed è dunque pagato ad appena 1.55. Il pareggio è un’eventualità poco plausibile se si nota che l’x viene quotato a 4.00 e ci sono decisamente ancor meno chances che la sfida possa essere vinta dagli arancioneroverdi, con il 2 fissato a 5.75.