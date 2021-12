Diretta Venezia Lazio/ Streaming e video tv: Sarri al Penzo senza Immobile (Serie A)

DIRETTA VENEZIA LAZIO PER L’ULTIMA DEL 2021

Venezia Lazio, in diretta dallo stadio Penzo, si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 22 dicembre: per la 19^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022 si conclude dunque il girone di andata di queste due squadre, che chiaramente hanno obiettivi diversi ma, potremmo dirla così, allo stesso modo vanno a caccia di conferme, certezze e di risalire in qualche modo la corrente in una stagione in cui non sempre sono riuscite a fare quanto avrebbero voluto.

I lagunari tutto sommato stanno facendo un campionato al di sopra delle aspettative: al momento sono sedicesimi in classifica con 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, e nell’ultimo turno hanno fermato la Sampdoria segnando la rete del pareggio nel finale. Altalenante la Lazio, che è ferma a 28 punti con 8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nell’ultimo turno, comunque, i biancocelesti hanno battuto il Genoa, portando a casa 3 punti pesanti per riprendere la marcia; vedremo ora cosa succederà nella diretta di Venezia Lazio…

DIRETTA VENEZIA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Lazio non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita valida per la 19^ giornata di Serie A infatti non viene trasmessa ma è un’esclusiva della piattaforma DAZN, che per questa stagione ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le gare del massimo campionato di calcio nazionale. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, naturalmente per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA LAZIO

Lazio e Venezia dovrebbero scendere in campo con un modulo speculare. Tra i pali, per i padroni di casa, il solito Romero. Linea difensiva formata da Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni ed Ebuehi. A centrocampo spazio a Crnijoj, Vacca e Busio. In attacco, Zanetti potrebbe dar spazio a Henry centrale con Aramu e Johnsen sulle ali. Qualche dubbio in più per Sarri, che tra i pali dovrebbe mettere Strakosha. In difesa pronti Marusic e Radu sulle fasce, visto il probabile forfait di Hysaj. Centrali i soliti Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo biancocelesti con Milinkovic, Cataldi e Basic. Attacco rimodellato con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni impiegato come ala. Non ci sarà Immobile, in quarantena dopo la positività della moglie.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti. LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote di Venezia Lazio, analizziamo quelle del sito di scommesse Snai. L’1 dei lagunari è visto come poco probabile: viene infatti quotato a 4.25. Per quanto riguarda invece il pareggio, l’X è fissato a 3.80. Il 2 dei biancocelesti è considerato il risultato più probabile: viene infatti dato a 1.80.

