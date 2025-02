DIRETTA VENEZIA LAZIO (RISULTATO 0-0): SPRECA DIA!

Inizia il match tra Venezia e Lazio. Oristanio in mezzo da angolo, respinge Mandas. Nuno Tavares in mezzo, Candè anticipa Isaksen. Maric calcia da fuori area ma non trova la porta, fischiato comunque un fallo di mano. Prova Isaksen, tiro debole. Iniziativa di Zaccagni che crossa, blocca senza problemi Radu. Isaksen per Nuno Tavares che calcia altissimo. Nicolussi Caviglia in mezzo, Mandas blocca senza problemi. Zaccagni per Dia che con il sinistro spreca in maniera clamorosa. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Genoa Venezia (risultato finale 2-0): Pinamonti-Cornet! (17 febbraio 2025)

DIRETTA VENEZIA LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile seguire la diretta Venezia Lazio con un’iscrizione valida per DAZN. Chi è abbonato pure a Sky avrà modo di vedere la gara anche sull’applicazione di Sky Go per lo streaming mentre in televisione basterà sintonizzarsi sul canale Zona Dazn 214.

Video Venezia Roma (0-1)/ Gol e highlights: Dybala la decide su rigore! (Serie A, 9 febbraio 2025)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, la diretta Venezia Lazio metterà infatti di fronte fra pochissimi minuti due squadre che sono separate addirittura da 30 lunghezze in classifica, con 16 punti per il Venezia a fronte dei 46 per la Lazio. Il Venezia è pure in calando, perché l’ultima vittoria risale a prima di Natale: da allora per i lagunari sono arrivati tre pareggi e cinque sconfitte, di cui le ultime tre consecutive. Eusebio Di Francesco di conseguenza si giocherà molto in quello che è il suo derby personale contro la Lazio, i cui orizzonti sono ben diversi.

DIRETTA/ Venezia Roma (risultato finale 0-1): Ranieri la vince di corto muso! (9 febbraio 2025)

Marco Baroni deve sistemare qualcosa in difesa: 34 gol al passivo sono tanti per la quinta in classifica, non a caso la differenza è ridotta con i 41 gol incassati dal Venezia, che invece segna meno della metà, cioè 22 reti per i veneti a fronte delle 47 messe a segno dai biancocelesti finora in campionato. L’andata fu alla prima giornata, vinse per 3-1 la Lazio: il calendario asimmetrico ha allontanato fra loro le due partite, oltre sei mesi dopo è finalmente il momento della diretta Venezia Lazio! VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio; Maric. All. Di Francesco. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SALVEZZA SEMPRE LONTANA PER I VENETI

Si gioca sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15:00 la diretta Venezia Lazio. Presso lo Stadio Pierluigi Penzo i lagunari, ancora in cerca della salvezza, ospitano i capitolini, a caccia invece di un piazzamento per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. I padroni di casa non se la passano bene ritrovandosi in diciannovesima posizione con i loro sedici punti, solo due in più del Monza ultimo in classifica ed a cinque lunghezze dall’Empoli aritmeticamente salvo. Dopo aver perso anche contro una possibile diretta concorrente come il Genoa nel turno precedente, mister Di Francesco dovrà provare ad evitare il quarto KO consecutivo per i suoi.

La situazione degli ospiti, che hanno rallentato la corsa della capolista Napoli lo scorso weekend, è invece ben diversa. I biancocelesti sono la quinta forza del campionato 2024/2025 con quarantasei punti, gli stessi ma alle spalle della Juventus. Sicuri per ora dell’accesso all’Europa League, gli uomini del tecnico Baroni tenteranno di fare del loro meglio per chiudere la stagione il più in alto possibile avendo appunto nel mirino l’occasione di scalzare i bianconeri, comunque in ripresa anche grazie alla vittoria contro l’Inter.

VENEZIA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante i risultati più recenti, mister Di Francesco nelle probabili formazioni della diretta Venezia Lazio dovrebbe comunque decidere di schierare ancora il 3-5-2 con Radu, Schingtienne, Idzes, Candè, Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson, Oristanio e Fila, dovendo sempre fare a meno degli infortunati Svoboda, Stankovic e Sagrado. Il modulo 4-2-3-1 con Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Dele-Belahyane, Isaksen, Pedro, Zaccagni e Dia non dovrebbe subire invece grosse modifiche da parte del tecnico Baroni che non potrà contare sullo squalificato Rovella, oltre agli indisponibili Castellanos ed Hysaj.

DIRETTA VENEZIA LAZIO, LE QUOTE

Le quote per la diretta Venezia Lazio non sembrano vedere che i biancocelesti come eventuali vincitori di questa contesa. Secondo ad esempio un’agenzia di scommesse del calibro di Snai, il successo degli ospiti di mister Baroni, e quindi il 2, è fissato a solo 1.65. Più remote sono le possibilità che le due squadre non vadano oltre un pareggio, dove l’x è stato posto a 3.90, ed ancor meno chances avrebbero i lagunari di intascarsi la posta in palio con l’1 quotato infatti perfino a 5.00.