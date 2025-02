DIRETTA VENEZIA LIETKABELIS: VINCERE PER RESTARE IN CORSA!

Vivere e sperare, questa è l’estrema sintesi di ciò che ci attende stasera con la diretta Venezia Lietkabelis, in programma naturalmente al Taliercio con palla a due alle ore 20.00 di martedì 4 febbraio 2025 per la diciottesima giornata del girone B, l’ultima della stagione regolare di Eurocup. Ci si gioca tutto in una sera per l’Umana Reyer Venezia, la condizione di partenza è che si deve vincere e in questo il calendario potrebbe dare una mano, perché i lagunari giocheranno in casa contro i già eliminati lituani del Lietkabelis Panevezys, per cui sia il fattore campo sia le motivazioni saranno favorevoli alla Reyer.

Ecco allora che bisognerà vincere la diretta Venezia Lietkabelis per avere speranze fino a domani: infatti in Eurocup non c’è la contemporaneità nemmeno all’ultimo turno e le rivali di Venezia per un posto nei playoff scenderanno in campo domani. La sconfitta di settimana scorsa ad Ankara ha escluso la Reyer dalla corsa al secondo posto, ma l’equilibrio è ancora notevole con tre squadre a 10-7 (Hapoel, Olimpia Lubiana e Turk Telekom) più altre tre a 9-8 (Cluj, Bourg en Bresse e appunto Venezia). Purtroppo però i veneti hanno il peggior bilancio fra le squadre a 9-8, per cui una sconfitta sancirebbe l’eliminazione. L’obiettivo è quindi vincere nella diretta Venezia Lietkabelis, per poi sperare che domani arrivino buone notizie.

VENEZIA LIETKABELIS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Venezia Lietkabelis in tv sarà come sempre su Sky Sport, quindi con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv, ma pure per gli abbonati Dazn, che a sua volta copre l’Eurocup.

DIRETTA VENEZIA LIETKABELIS: UN GIRONE INCREDIBILE

Abbiamo cercato di spiegare la situazione davvero particolare con cui si arriva alla diretta Venezia Lietkabelis. Questo è stato un girone con una chiara dominatrice (Valencia), tre squadre che sono presto uscite dai giochi (fra cui proprio il Lietkabelis) e nel mezzo altre sei ravvicinatissime, tra le quali una si prenderà il secondo posto che varrà l’accesso immediato ai quarti, quattro avranno posto ai playoff e una purtroppo uscirà di scena. Venezia al momento sarebbe proprio l’esclusa, ma deve sfruttare l’abbinamento favorevole per vincere e mettere pressione alle rivali che giocheranno tutte domani.

A fine novembre Venezia è già andata a vincere in Lituania, con una partita molto divertente che terminò con 100 punti della Reyer, quindi oggi bisogna servire il bis per non avere rimpianti, al termine di un cammino con diversi alti – due strisce di tre vittorie consecutive – ma anche alcuni bassi, in particolare le cinque sconfitte rimediate nelle prime sette partite. In quel momento sarebbe stato piacevole già pensare di arrivare all’ultima giornata con chance concrete di qualificazione, adesso quindi è vietato sbagliare nella diretta Venezia Lietkabelis!