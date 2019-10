Diretta Venezia Limoges/ Streaming video tv: Reyer già a un bivio (Eurocup)

Venezia Limoges, in diretta dal Palasport Taliercio, va in scena alle ore 20.30 di questa sera, martedì 22 ottobre, per la quarta giornata del gruppo B della Eurocup 2019-2020 di basket. Venezia Limoges è una partita da vincere per gli uomini di coach Walter De Raffaele, che infatti finora hanno vinto un solo match dei tre già disputati in Eurocup e stanno stentando non poco pure in campionato, dove la sconfitta di sabato sera nel derby veneto contro Treviso è stata la terza in cinque partite. Serve dunque la vittoria per uscire da un periodo decisamente difficile. I francesi del Limoges si presentano a Venezia con un bilancio in Eurocup identico a quello della Reyer (1-2), sarà dunque fondamentale rimandarli a casa a mani vuote per rimanere in linea con l’obiettivo della qualificazione, altrimenti per i campioni d’Italia scatterebbe già l’allarme rosso…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Limoges non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Eurocup per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

DIRETTA VENEZIA LIMOGES: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Limoges, dobbiamo per forza di cose tornare sul difficile inizio di stagione per la Reyer di coach De Raffaele, che ha un bottino negativo, sotto il 50% di vittorie, sia in campionato (2-3) sia in Eurocup (1-2). Tre successi e cinque sconfitte su otto partite, questo rendimento è largamente insufficiente per una squadra che voglia provare a confermarsi ai vertici in Italia, recitando nel contempo un ruolo da protagonista anche nel panorama internazionale. La sconfitta di sabato sera contro Treviso, un indiscutibile 90-77, ha mostrato che a Venezia c’è ancora molto da sistemare. La stagione è appena iniziata, non è il caso di drammatizzare, tuttavia è chiaro che il trend andrà invertito al più presto, soprattutto in Eurocup dove la prima fase dura dieci giornate e di conseguenza ogni singolo incontro inizia già ad avere un peso specifico non indifferente.



