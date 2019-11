Diretta Venezia Livorno/ Streaming video DAZN: labronici in ripresa? (Serie B)

Venezia Livorno, che sarà diretta dal signor Camplone e si gioca sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Dopo due sconfitte consecutive contro Crotone e Pordenone, i lagunari sono riusciti ad evitare il ko di fila rimontando nei minuti finali sul campo dell’Ascoli, mantenendosi dunque appena sopra la zona retrocessione a +3 da un Livorno che, dopo aver vinto il derby contro il Pisa, ha centrato il secondo successo consecutivo in casa piegando in rimonta la Juve Stabia. I labronici sono riusciti così a risollevarsi dall’ultimo posto in classifica, restando comunque ancora lontani dalla zona più tranquilla, anche se dei 10 punti finora collezionati in classifica (il Venezia è invece a quota 13) per gli amaranto ne sono arrivati 6 nelle ultime 3 partite disputate.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Livorno, sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA LIVORNO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Venezia Livorno, sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. 4-3-1-2 per il Venezia allenato da Dionisi, che schiererà: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Maleh, Zuculini, Lollo; Aramu; Bocalon, Montalto. Risponderà il Livorno di Breda con un 3-5-2: Scuffet; Zima; Gonnelli, Gasbarro, Boben; Del Prato, Rocca, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Marsura.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Venezia Livorno la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 2.05, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.30 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 3.60. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.20 l’over 2.5 e quotato 1.65 l’under 2.5.



