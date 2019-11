Diretta Venezia Lokomotiv Kuban/ Streaming video tv: Reyer in striscia in Eurocup

Venezia Lokomotiv Kuban si gioca alle ore 19:45 di mercoledì 13 novembre: al Taliercio big match nella settima giornata del gruppo B di basket Eurocup 2019-2020. La Reyer, reduce dalla vittoria sul filo di lana contro Sassari, non è ancora la squadra che lo scorso giugno ha vinto lo scudetto ma passo dopo passo sta riuscendo a migliorare la propria situazione. In questo torneo internazionale per esempio ha vinto quattro partite (consecutivamente, con striscia aperta) a fronte di due sconfitte, ed entrava nel turno con il secondo posto in classifica: battendo il Lokomotiv Kuban con almeno 15 punti di margine (all’andata i russi avevano vinto di 14) lo taglierebbero fuori e dunque avrebbero una squadra in meno della quale preoccuparsi per il passaggio del turno, che ad ogni modo sembra essere archiviato. Vedremo però come andranno le cose, perchè nella diretta di Venezia Lokomotiv Kuban può succedere di tutto, noi allora possiamo presentare alcuni dei temi principali legati alla partita del Taliercio.

La diretta tv di Venezia Lokomotiv Kuban non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto; dunque come sempre abbiamo l'appuntamento classico, vale a dire che i clienti della piattaforma Eurosport Player potranno invece seguire questa partita di Eurocup in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Venezia Lokomotiv Kuban può essere l’occasione per vincere la quinta partita consecutiva in Eurocup: la Reyer era partita male in campo internazionale confermando le difficoltà già affrontate nella difesa dello scudetto, ma poi ha improvvisamente girato le carte in tavola ed è riuscita a fare filotto, andando a presentarsi come prima inseguitrice del Partizan che peraltro ha battuto in Serbia una settimana fa, riuscendo anche a girare la differenza canestri. In questo momento è davvero difficile immaginare che Venezia possa rimanere fuori dal prossimo turno di Eurocup, soprattutto se questa sera dovesse arrivare una vittoria; il Lokomotiv Kuban, che del torneo continentale è stato finalista in epoca recente (presentandosi all’ultimo atto da imbattuto, ma perdendo entrambe le partite contro il Darussafaka), sta attraversando inaspettate difficoltà ed arriva sul parquet dei lagunari con tre sconfitte in serie, due delle quali sono casalinghe e maturate contro avversarie che sulla carta sono inferiori ai russi. Una bella occasione che la Reyer sa di dover sfruttare: lasciamo allora che il Taliercio dica la sua sulla partita di Eurocup…



