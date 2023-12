DIRETTA VENEZIA LONDON/ Video streaming tv: parlano Spahija e Spissu (Eurocup, oggi 5 dicembre 2023)

DIRETTA VENEZIA LONDON: PAROLE REYER

Si avvicina sempre di più la diretta di Venezia London, rileggiamo allora come il coach della Umana Reyer Venezia, Neven Spahija, aveva commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di settimana scorsa contro il Veolia Amburgo: “Abbiamo meritato di vincere una gara difficile e molto fisica. Sono contento che nessuno si sia fatto male, anche perché è difficile giocare due partite di questa fisicità in 48 ore. Voglio congratularmi con i giocatori e i tifosi. E voglio che i ragazzi continuino a lavorare così, giocando e vincendo insieme”.

Anche Marco Spissu era intervenuto, per commentare un match che lo aveva visto protagonista assoluto in virtù di 22 punti (3/3 da due, 4/6 da tre, 4/4 ai liberi), due rimbalzi, nove assist e 32 di valutazione: “Dopo una gara non facile domenica contro Reggio Emilia abbiamo avuto una partenza tosta, ma il break nel secondo quarto è stato decisivo. Poi abbiamo controllato bene e chiuso nel migliore dei modi questa partita. Vogliamo condividere la palla, vogliamo crescere in difesa, siamo contenti. Se continuiamo a lavorare così possiamo diventare un problema per tutti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VENEZIA LONDON STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia London sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Venezia London, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

VENEZIA LONDON: PARTITA DIFFICILE!

Venezia London, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 5 dicembre 2023, naturalmente presso il Palasport Taliercio del capoluogo veneto, si gioca per la decima giornata del girone A di Eurocup 2023-2024, che apre quindi il girone di ritorno del lungo cammino della regular season. Si entra quindi nella seconda metà di questa avventura per la Umana Reyer Venezia, che finora ha avuto un rendimento discreto, caratterizzato da quattro vittorie a fronte di cinque sconfitte, ma la qualificazione evidentemente è ancora tutta da conquistare.

Oggi la diretta di Venezia London potrebbe dare responsi molto interessanti, perché si giocherà contro i britannici London Lions che sono attualmente secondi in classifica con ben sette vittorie a fronte di due sole sconfitte, per cui ottenere un successo sarebbe veramente prezioso per le sorti di Venezia in classifica, per cui stasera potrebbe essere uno snodo significativo per la stagione in Eurocup della Reyer. Naturalmente non sarà semplice, però ci si deve provare: che cosa succederà quindi nella diretta di Venezia London?

DIRETTA VENEZIA LONDON: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Venezia London, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato non esaltante ma almeno in crescendo per la Umana Reyer Venezia. Il debutto vide la sconfitta per 76-69 proprio sul campo degli inglesi del London, seguito da altri due ko contro Paris e Hapoel Tel Aviv, poi finalmente una bella vittoria contro lo Joventut Badalona, seguita però dalla sconfitta sul campo del Besiktas per 1-4 iniziale che faceva pensare molto male. La rimonta contro l’Olimpia Lubiana ha evitato una sconfitta che avrebbe potuto risultare fatale e ha aperto una fase decisamente più felice.

Nelle ultime settimane infatti per Venezia sono arrivate anche la vittoria sul campo dei Wolves Vilnius e il successo casalingo contro il Veolia Amburgo, mentre l’unica sconfitta nelle ultime quattro è stata contro il Prometey. Questo però potrebbe ancora non bastare, perché dobbiamo ricordare che la nuova formula della Eurocup porterà all’eliminazione di ben quattro squadre già al termine delle diciotto partite di stagione regolare, quindi è necessario arrivare almeno sesti mentre fino all’anno scorso bastava l’ottavo posto. Ecco allora che una vittoria contro la seconda sarebbe naturalmente fondamentale: la diretta di Venezia London renderà più concreti gli obiettivi europei dei veneti?

