Diretta Venezia Mantova streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita dei trentaduesimi in Coppa Italia.

DIRETTA VENEZIA MANTOVA: SFIDA INTRIGANTE!

Eccoci ad un passo dalla diretta Venezia Mantova, che allo stadio Pierluigi Penzo si gioca per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026: sono avversarie due squadre di Serie B, i lagunari vi sono tornati dopo una sola stagione non riuscendo ad evitare la retrocessione, ma pensano ancora in grande.

Per la nuova scalata si sono infatti affidati a Giovanni Stroppa, che ha appena riportato in Serie A la Cremonese e in precedenza lo aveva fatto con il Monza; un allenatore insomma di lusso per la categoria cadetta, e la prima ufficiale sarà un esordio in Coppa Italia a dire il vero non troppo abbordabile.

Il Mantova ha tutto sommato fatto bene lo scorso anno: è riuscito a salvarsi tra alti e bassi, non è passato dai playout ed è stato concretamente in corsa per un posto nei playoff che andrà a cercare anche nel corso di una stagione che dovrà essere quella della conferma.

Questo vale anche e soprattutto per Davide Possanzini, tecnico che ha dimostrato di poter dominare in Serie C ma che adesso deve fare il salto di qualità al piano di sopra; aspettiamo quindi con trepidazione la diretta Venezia Mantova e nel frattempo possiamo provare a fare qualche considerazione sulle scelte di campo da parte dei due allenatori.

COME VEDERE LA DIRETTA VENEZIA MANTOVA IN STREAMING VIDEO TV

La Coppa Italia è in chiaro su Mediaset e per la diretta Venezia Mantova saremo sul Canale 20, con la conseguente diretta streaming video affidata a Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MANTOVA

Stroppa oscilla tra 4-3-3 e 3-5-2, dunque nella diretta Venezia Mantova optiamo per il primo modulo: in porta è già ballottaggio tra Plizzari e Filip Stankovic, in difesa i due centrali possono essere Svoboda e Schintgienne con i latrerali che sarebbero Candela sulla destra e uno tra Franjic e Haps sull’altro versante, in mezzo al campo per ora c’è ancora Nicolussi Caviglia che è il regista ma ha parecchio mercato, a fargli compagnia dalle mezzali inseriamo Kike Perez e Busio ma occhio a Duncan e Oristanio da interno tattico, nel tridente Adorante favorito come centravanti con Compagnon e Bjarkason che possono fare gli esterni.

È invece un 4-2-3-1 quello del Mantova: Andrenacci il possibile portiere, Valerio Mantovani e Pittino i centrali, Radaelli e Cristiano Bani a fare i terzini mentre a centrocampo con l’addio di Burrai si apre lo spazio per Artioli che può fare coppia con Trimboli o Majer arrivato dalla Cremonese, davanti attenzione alla qualità e l’esperienza di elementi come Falletti e Galuppini che possono essere un valore aggiunto in Serie B al pari della freschezza di Caprini e Bragantini, come prima punta Leonardo Mancuso (che può anche arretrare) è ancora una volta in competizione con Davis Mensah.