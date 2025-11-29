Diretta Venezia Mantova, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Penzo per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA VENEZIA MANTOVA, SQUADRE REDUCI DA UNA VITTORIA

L’incontro previsto con la diretta Venezia Mantova si terrà sabato 29 novembre 2025 a partire dalle ore 15:00. Presso lo Stadio Pier Luigi Penzo i Lagunari proveranno a fare del loro meglio per avvicinare il più possiible la vetta della graduatoria mentre i Virgiliani punteranno invece ad allontanarsi dalla zona retrocessione in questo quattordicesimo turno.

Gli arancioneroverdi sono al momento quinti nella Serie B 2025/2026 con ventidue punti, a meno sette dal Monza capolista. Il piazzamento in zona playoff dei veneti non sarà messo in discussione in questa giornata ma l’obiettivo sarebbe quello di trovare un’altra vittoria dopo il recente successo esterno sul Padova per 2 a 0.

In questo modo i padroni di casa odierni avranno la possibilità di migliorarsi in classifica, cosa che vorrebbero fare pure i lombardi. Gli ospiti galleggiano infatti appena sopra le due caselle valide per l’accesso ai playout essendo al quindicesimo posto con quattordici punti, proprio come il Padova appena agganciato.

I biancobandati arrivano pure loro da una vittoria conquistata lo scorso weekend, la terza inanellata in maniera consecutiva, avendo superato lo spezia di mister Donadoni con un pesante 4 a 1. Tutte e due i club in campo vorranno dunque accaparrarsi i tre punti in palio in questo sabato di campionato per ragioni diverse.

DIRETTA VENEZIA MANTOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Venezia Mantova sarà trasmessa in esclusiva da DAZN per tutti i suoi iscritti. Anche un’altra piattaforma ha ottenuto i diritti per mandare in onda questa partita di Serie B. La gara sarà infatti disponibile pure su Amazon Prime Video con LaB Channel.

VENEZIA MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Mantova: partiranno impiegando il modulo 3-5-2 gli uomini di mister Stroppa che manderà in campo F. Stankovic, Schingtienne, Sverko e Svoboda, Hainaut, Bohinen, Kike Perez, Busio e Doumbia, Fila e Yeboah. Il tecnico avversario Possanzini potrebbe invece scegliere di utilizzare un 4-3-3 con Festa, Radaelli, Castellini, Cella e Bani, Wieser, Trimboli ed Artioli, Ruocco, Marras e Mancuso per i suoi.

VENEZIA MANTOVA, LE QUOTE

Le quote di Goldbet fornite per l’esito finale della diretta Venezia Mantova: possibile gara a senso unico quest’oggi secondo gli scommettitori con la vittoria dei padroni di casa pagata ad appena 1.50. Gli ospiti non avranno certo vita facile e avranno parecchio da sudare visto 6.00 con cui viene quotato il segno 2. Il pareggio potrebbe essere un risultato maggiormente realizzabile con l’x a 4.20.