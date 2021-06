Diretta Venezia Milano/ Streaming video Rai: Olimpia per chiudere! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA MILANO: SEGAFREDO PER CHIUDERE!

Venezia Milano, che verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Martolini e Lorenzo Baldini, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 2 giugno presso il Taliercio: siamo a gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2020-2021, ed è il primo match point a disposizione dell’Olimpia per centrare una finale che tutti pensavano scontata già all’inizio della stagione. Milano è reduce dalla grande delusione di Eurolega, e dopo l’intenso fine settimana di Colonia ha bisogno di ritrovarsi soprattutto dal punto di vista fisico, perché la stagione è lunghissima e anche la corazzata di Ettore Messina sente la fatica.

La Reyer invece ha le spalle al muro, e non può fare altro che vincere per prolungare la serie: in sei precedenti con l’Olimpia quest’anno ci è riuscita solo una volta, ma è anche stata l’unica partita disputata sul proprio parquet e dunque questo può aumentare le speranze di Walter De Raffaele di regalarsi almeno un quarto episodio della semifinale. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Venezia Milano, aspettandone la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati a questo match.

DIRETTA VENEZIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Milano sarà trasmessa su Rai Sport + HD e Eurosport, come ormai accade per tutte le partite dei playoff di basket: entrambi gli appuntamenti sono in chiaro per tutti sul digitale terrestre, ma c’è anche la doppia opportunità della diretta streaming video, ovvero tramite sito o app di Rai Play o la piattaforma Eurosport Player, per la quale è necessario sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo anche la libera consultazione del sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, così come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VENEZIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Milano arriva a 9 giorni dalla seconda partita di questa semifinale: se però in mezzo la Reyer ha preparato gara-3 allenandosi, l’Olimpia ha viaggiato verso Colonia per il sogno Eurolega. Il terzo posto conquistato nella Final Four è un traguardo fantastico e che all’inizio della stagione non era certo messo in preventivo, ma per come sono andate le cose è tanta la delusione per la squadra. In semifinale Milano ha avuto una tripla aperta per battere il Barcellona, l’ha sbagliata e sull’azione seguente Cory Higgins ha punito con il canestro della vittoria. Ettore Messina ha parlato di una squadra che è andata oltre i suoi limiti: ha ragione se si pensa al contesto europeo, ma adesso si torna a giocare in ambito nazionale e qui l’Olimpia non conosce rivali, sapendo di essere superiore a tutte le avversarie. Dovrà dimostrarlo anche in questa partita del Taliercio, perché rimettere in corsa Venezia potrebbe essere molto pericoloso: ne sa qualcosa Sassari, chiaramente le differenze tra Milano e la Dinamo sono ben evidenti ma Messina spera di non svegliare il can che dorme…



