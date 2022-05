Diretta Venezia Milano/ Streaming video Rai: un antipasto di playoff? (basket A1)

DIRETTA VENEZIA MILANO: ANTIPASTO DI PLAYOFF?

Venezia Milano è una partita che, diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denny Borgioni e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 maggio: al Taliercio va in scena la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, dunque si chiude una regular season che però non è la parola fine per queste due squadre, che proseguiranno la loro avventura nei playoff e un’Olimpia che, delusa per come è andata in Eurolega, proverà ora a riprendersi lo scudetto partendo dalla seconda posizione nella griglia, sorpassata stavolta dalla Virtus Bologna.

Venezia invece arriva dalla vittoria di Pesaro, con la quale ha fatto un ulteriore passo per blindare almeno il quinto posto; la Reyer in realtà spera di arrivare quarta ma sa che non dipende soltanto da un’eventuale vittoria contro l’Olimpia, se non altro però Walter De Raffaele si è presentato alla post season in totale fiducia e ora proverà il colpo grosso. Aspettando che la diretta di Venezia Milano prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione circa i temi principali che ci vengono presentati da questa interessante partita del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Milano sarà su Rai Sport + e Rai Sport, appuntamento in chiaro per tutti con l'alternativa della mobilità attraverso sito o relativa app di Rai Play. Sappiamo che da questa stagione tutte le gare del campionato di basket sono comunque fornite dalla piattaforma Discovery Plus, che le trasmette in diretta streaming video essendo broadcaster ufficiale (sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio).

DIRETTA VENEZIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Della diretta di Venezia Milano si possono ovviamente dire tante cose: fino a pochissimi anni fa questa partita era “la” partita, ovvero quella tra le due corazzate del campionato che, per l’appunto, tra il 2016 e il 2019 hanno vinto due scudetti a testa, sempre in maniera alternata e curiosamente non incrociandosi mai in finale, nonostante spesso e volentieri avessero primo e secondo record in regular season. Con il tempo qualcosa è cambiata: un po’ per l’inserimento della Virtus Bologna, un po’ perché effettivamente Venezia, pur mantenendo un roster del tutto simile a quello degli anni passati, è calata di intensità dando qualche sensazione di fine ciclo, almeno per quanto riguarda questo gruppo storico.

Nell’immaginario collettivo però Venezia Milano rimane la sfida tra due corazzate e un match che ha di fatto segnato un’epoca; come già detto l’Olimpia è certa del secondo posto nella griglia dei playoff e sa che al primo turno dovrà vedersela con una caldissima Brescia, per Venezia invece al momento sarebbe sfida contro Tortona e probabilmente sarà così, ma con la speranza appunto di rovesciare il fattore campo e prendersi l’eventuale gara-5 al Talercio. Ipotesi che dovrà necessariamente passare per la vittoria contro Milano, per poi sperare in una sconfitta della Bertram.











