Diretta Venezia Milano/ Streaming video tv: Reyer vs Olimpia, di nuovo! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA MILANO: TORNA LA GRANDE CLASSICA!

Venezia Milano è in diretta dal Taliercio, alle ore 18:10 di domenica 23 ottobre: grande classica nella 4^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, due squadre che nelle ultime stagioni sono state considerate tra le quattro “sorelle” (insieme a Virtus Bologna e Sassari) e che hanno onorato il nostro campionato cucendosi più volte lo scudetto sulla maglia. Adesso la situazione è decisamente differente: chiaramente la Reyer è ancora un gruppo in grado di arrivare in fondo, ma forse ha vissuto un calo nelle sue prestazioni e questo è dimostrato anche dall’eliminazione ai quarti, nell’ultimo turno è arrivata una convincente vittoria a Trieste.

Per quanto riguarda l’Olimpia, il tricolore vinto lo scorso maggio ha dato ancor più consapevolezza a un roster che ha perso pezzi pregiati ma tanti altri ne ha acquistati, in campionato si viaggia a vele spiegate con tre vittorie in altrettante partite ma ora bisognerà vedere come verrà assorbito il doppio impegno in Eurolega, sempre fisicamente probante. Adesso dunque noi ci concentriamo sull’attesa della diretta di Venezia Milano, nell’attesa di scoprire quello che succederà al Taliercio facciamo qualche rapida valutazione sui temi portanti che potrebbero emergere da una sfida dalla quale ci aspettiamo naturalmente tante emozioni.

DIRETTA VENEZIA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Milano sarà trasmessa sul canale Nove, e dunque si tratterà di un appuntamento in chiaro per tutti appunto al numero 9 del digitale terrestre. Da questa stagione inoltre il campionato di Serie A1 di basket è su Eleven Sports: questo portale, che è nato ormai anni fa, si occupa di mandare in onda tutte le partite del torneo. Sarà quindi una visione in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Inoltre, possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Milano ci consegna dunque un big match tra due squadre che possono arrivare in fondo e giocarsi lo scudetto, come abbiamo già detto; in più entrambi i club sono impegnati in Europa, per l’Olimpia l’obiettivo fissato è quello di tornare alla Final Four di Eurolega che era stata raggiunta nel 2021 e che è stata mancata l’anno scorso per il pessimo accoppiamento con l’Anadolu Efes. Venezia invece deve fare i conti con un brutto avvio in Eurocup.

Due sconfitte, l’ultima maturata in casa contro Bourg en Bresse, e dunque nel girone bisogna già inseguire sapendo comunque che il tempo a disposizione per recuperare un posto negli ottavi c’è tutto. Se parliamo di campionato, dire che ritroveremo Reyer e Olimpia ai playoff è abbastanza chiaro; magari non scontato per quanto riguarda la Reyer, ma sicuramente la squadra a disposizione di Walter De Raffaele è decisamente superiore a buona parte delle avversarie in Serie A1 e dunque ci aspettiamo che gli orogranata siano presenti alla post season, poi chiaramente bisognerà valutare in quale posizione di classifica arriveranno…

