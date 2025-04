DIRETTA VENEZIA MONZA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Venezia e Monza è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti ad affacciarsi per primi in avanti con un colpo di testa di Pedro Pereira parato da Radu subito al 5′. I padroni di casa rimediano invece la prima ammonizione del match quando Zerbin riceve un cartellino giallo dal direttore di gara intorno al 9′ per un intervento irregolare nei confronti di Ciurria. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Monza Cremonese Primavera (risultato finale 2-2) video streaming: la riprende Nenè! (6 aprile 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA VENEZIA MONZA: ECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV

Si potrà vedere la diretta Venezia Monza con un abbonamento a DAZN. La piattaforma presenterà l’evento in streaming a pagamento sulla sua applicazione e sito ufficiali. In televisione la sfida sarà visibile anche sul canale Zona Dazn 214 solo per gli apparecchi abilitati.

DIRETTA/ Lecce Venezia (risultato finale 1-1): Baschirotto salva i salentini, è pareggio! (6 aprile 2025)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta Venezia Monza, come già sappiamo, stiamo per raccontare la partita tra le ultime due squadre in classifica, ma con i lagunari che, con il calendario di questa 32^ giornata, possono incredibilmente riaprire il discorso salvezza. Il Venezia non ha mai vinto in trasferta, mentre ha ottenuto 14 punti con tre successi al Penzo; peccato che ora la vittoria manchi da fine dicembre quando era stato battuto il Cagliari, era ancora la terzultima giornata del girone di andata e va ricordato che gli altri successi sono maturati contro Udinese e Genoa, dunque dal punto di vista delle sfide dirette il piatto piange.

Video Monza Como (1-3)/ Gol e highlights: rete e assist decisivi a firma Diao! (Serie A, 5 aprile 2025)

A proposito: a Pasqua il Venezia andrà ad Empoli mentre alla penultima giornata sarà a Cagliari, sono queste le ultime due partite contro rivali per la salvezza ed è scontato che Eusebio Di Francesco punti a fare il pieno (compresa naturalmente la gara di oggi) perché al contrario sarebbe molto difficile confermare la categoria.

Per il momento lanciamoci davvero nel pomeriggio del Penzo, iniziamo con le formazioni ufficiali che stanno per scendere in campo e poi viviamo insieme la diretta Venezia Monza! VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandelli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertson; Oristanio, Gytkjaer. A disp. Joronen, Grandi, Haps, Zampano, Yeboah, Conde, Fila, Bjarkason, Duncan, Sverko, Ladisa, Carboni Franco, Doumbia, Maric. All. Di Francesco. MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Andrea Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Dany Mota, Keita Baldé. A disp. Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Caldirola, Gagliardini, Caprari, Castrovilli, Sensi, Forson, Palacios, Ganvoula, Petagna. All. Nesta. (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA IN FONDO ALLA CLASSIFICA

Si gioca sabato 12 aprile 2024 alle ore 15:00 la diretta Venezia Monza. Presso lo Stadio Pier Luigi Penzo va in scena la sfida che vede protagoniste le ultime due della classe visto che le formazioni impegnate oggi occupano rispettivamente la diciannovesima e la ventesima posizione in graduatoria. I lagunari, favoriti alla vigilia, hanno sin qui totalizzato ventuno punti e sono a cinque lunghezze dal Lecce aritmeticamente salvo. Gli uomini di mister Di Francesco arrivano dal pareggio maturato proprio contro i Salentini che ha comunque permesso loro di continuare a muoversi senza restare ulteriormente attardati.

Il compito del Monza è ancor più arduo rispetto a quello dei veneti, dovendo risalire da quota quindici. L’ennesima sconfitta interna maturata in maniera netta contro il Como ha rallentato nuovamente la rincorsa dei biancorossi, chiamati ormai ad un’impresa disperata. I punti a disposizione ci sono sebbene le compagini che le si parano davanti non sembrano intenzionate ad accennare alcun tipo di frenata volendo pure loro ottenere la permanenza in Serie A.

VENEZIA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Monza non dovrebbero discostarsi molto da quanto visto nel turno precedente almeno per i padroni di casa. Gli uomini di mister Di Francesco inizieranno quindi la sfida utilizzando il 3-5-2 con Radum Marcandalli, Idzes, Candé, Zerbin, Perez, Busio, Nicolussi Caviglia, Haps, Yeboah e l’ex Gytkjaer, non potendo sempre contare sugli indisponibili Duncan, Maric, Svoboda, Schingtienne e Stankovic. Uno speculare modulo 3-5-2 con Turati, Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio, Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria, Castrovilli, Keita Balde e Mota Carvalho potrebbe essere la soluzione adottata anche dal tecnico Nesta che deve fare a meno di Carboni, Zeroli e Pessina oltre allo squalificato Kyriakopoulos.

DIRETTA VENEZIA MONZA, LE QUOTE

I bookmakers indicano come eventuali favoriti per il successo i padroni di casa a giudicare dalle quote proposte per l’esito finale della diretta Venezia Monza. Almeno secondo quanto pagato da Sisal, la vittoria dei lagunari è quotata ad appena 1.70 ed anche il pareggio risulta per ora una possibilità complicata perchè si verifichi visto l’x fissato a 3.60. Il segno 2 sottolinea invece come la via per il raggiungimento dei tre punti è molto dura da percorrere per i brianzoli essendo pagato addirittura a 5.25.