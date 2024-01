DIRETTA/ Venezia Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (oggi 7 gennaio 2024)

DIRETTA VENEZIA NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Venezia Napoli. Sotto i riflettori c’è naturalmente soprattutto la capolista Reyer, finora perfetta in questo campionato davanti al pubblico amico. Ci introduciamo allora a questa partita leggendo le dichiarazioni del coach lagunare Neven Spahija in sede appunto di presentazione di Venezia Napoli: “Noi vogliamo continuare a produrre ciò che stiamo mostrando ultimamente. Ora abbiamo un giocatore in più in una posizione in cui avevamo bisogno, Spissu e Simms tornano a disposizione e quindi ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme.

Se lavoriamo bene i risultati arriveranno prima o poi” – senza trascurare il fatto che finora certamente non sono stati negativi, almeno in Serie A. Infine, Spahija ha speso anche qualche parola sugli odierni avversari: “Napoli gioca una volta alla settimana e mette in campo un ‘pace’ (ritmo, ndR) alto, cambiano molto in difesa e hanno una qualità individuale molto alta”. Questo quindi è ciò che si attende il coach dei padroni di casa, ma naturalmente adesso siamo curiosi di scoprire che cosa succederà sul parquet del Taliercio: parola al campo, inizia davvero la diretta di Venezia Napoli! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VENEZIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Napoli non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VENEZIA NAPOLI: NELLE ZONE ALTE!

Venezia Napoli, diretta dagli arbitri Begnis, Bongiorni e Lucotti naturalmente presso il Palasport Taliercio di Mestre, sarà alle ore 20.00 di questa sera, domenica 7 gennaio 2024, la grande chiusura della quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata. Si annuncia quindi un appuntamento imperdibile con la diretta di Venezia Napoli, anche per definire gli ultimi verdetti circa la qualificazione (per Napoli) e la composizione del tabellone della Final Eight della Coppa Italia 2024, che sarà il primo grande obiettivo stagionale.

L’Umana Reyer Venezia punta al primo posto, che per i lagunari sarà matematico in caso di vittoria e potrebbe in realtà arrivare anche in caso di sconfitta, ma in questo caso servirebbero combinazioni favorevoli di risultati altrui. La situazione si fa decisamente più intricata per la Generazione Vincente Napoli Basket, che da una parte rischia ancora l’eliminazione, in caso di sconfitta più risultati sfavorevoli dagli altri campi, ma che all’estremo opposto (con tutto favorevole) potrebbe addirittura chiudere quarta e con un colpaccio al Taliercio. Meglio quindi non fare troppi calcoli e godersi soprattutto le emozioni sul campo, in compagnia della bella diretta di Venezia Napoli…

DIRETTA VENEZIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Venezia Napoli, sicuramente dobbiamo ribadire che nel girone d’andata le notizie sono state più che positive per entrambe le formazioni. Per quanto riguarda l’Umana Reyer Venezia, basterebbe dire che nella peggiore delle ipotesi chiuderà seconda: i punti in classifica sono già 22 grazie a undici vittorie e tre sconfitte, inoltre il punto di forza è lo straordinario rendimento casalingo, dal momento che al Taliercio finora Venezia ha vinto sette volte su sette, senza sottovalutare un rendimento comunque buono anche in trasferta, confermato dal colpaccio a Sassari della scorsa settimana.

La Generazione Vincente Napoli Basket sta comunque figurando a sua volta molto bene in questo campionato: i partenopei vantano 16 punti in classifica con otto vittorie e sei sconfitte e anche in trasferta sfiorano il 50% di vittorie, avendo un bilancio di 3-4 lontano da casa. Certo, di recente c’è stato un calo che ha nettamente ridimensionato una prima parte di stagione che era stata eccellente, ma settimana scorsa è tornata la vittoria contro Tortona e un eventuale colpaccio in Laguna rilancerebbe in modo autorevole il ruolo di Napoli come splendida rivelazione ai vertici. Sarà un’impresa possibile? Questo naturalmente dovrà dircelo la diretta di Venezia Napoli…











