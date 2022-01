Diretta Venezia Napoli/ Streaming video tv: esame Reyer per la GeVi

DIRETTA VENEZIA NAPOLI: LA REYER PER RISALIRE LA CORRENTE

Venezia Napoli è in diretta dal Taliercio, alle ore 19:30 di mercoledì 5 gennaio: si doveva giocare in un Santo Stefano dedicato alla 13^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, siamo invece arrivati alla vigilia dell’Epifania a causa dei rinvii per Covid. In ogni caso, ci aspettiamo una partita interessante che a Mestre potrebbe rilanciare le ambizioni della Reyer o far spiccare il volo a una sorprendente GeVi. Venezia non ha ancora trovato il ritmo giusto nei confini nazionali, arriva dalla sconfitta di Tortona prima dello stop e ha record negativo: c’è il rischio concreto di rimanere fuori dal tabellone di Coppa Italia e sarebbe chiaramente una delusione, dunque non si può sbagliare questo appuntamento.

Per contro Napoli è la rivelazione del torneo: quarta in classifica, avrà anche perso contro Trento prima di Natale ma sta facendo vedere il suo grande potenziale, e ora proverà a prendersi un’altra vittoria di spessore per centrare le Final Eight. Aspettando che la diretta di Venezia Napoli prenda il via, proviamo ora a fare qualche rapida e utile valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio del Taliercio, per una partita che come detto si prospetta particolarmente interessante.

DIRETTA VENEZIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Napoli, che non è una delle partite trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 13^ giornata di Serie A1 spezzata dal Covid. Il massimo campionato di basket da questa stagione è stato acquisito da Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Napoli ci presenta una Reyer reduce dall’ultimo impegno agonistico che era stato in Eurocup: sul parquet del Promitheas la squadra di Walter De Raffaele ha vinto in rimonta, e dunque almeno nel girone della coppa europea si è riportata al 50% di vittorie, riprendendo quota verso la qualificazione. Adesso tocca al campionato: è chiaro che arrivare fuori dalle prime quattro significherebbe non avere il fattore campo nel primo turno dei playoff, ma in questo momento Venezia rischia addirittura di non giocare la post season e, per quello che si è visto nelle ultime stagioni e le attuali ambizioni, si tratterebbe di una delusione cocente.

Napoli, al contrario, non iniziava l’annata da neopromossa con il pensiero dei playoff, anzi sapeva che anche salvarsi sarebbe stato complicato; invece il girone di andata ci ha fatto vedere una GeVi che, trascinata dal talento dei suoi veterani, ha saputo fare la voce grossa contro squadre superiori e, al momento, posizionarsi nelle prime quattro della graduatoria appena sotto mostri sacri e roster costruiti con ben altro budget. Adesso la prova del Taliercio potrebbe far fare un ulteriore scatto alla squadra di Stefano Sacripanti, vedremo se sarà così…



