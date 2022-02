Diretta/ Venezia Napoli streaming video tv: occasione partenopea (Serie A)

DIRETTA VENEZIA NAPOLI: SPALLETTI VUOLE I 3 PUNTI!

Venezia Napoli, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Occasione per i partenopei che si trovano a poter approfittare della battuta d’arresto dell’Inter nel derby contro il Milan e a poter così rincorrere di nuovo il primo posto in classifica. Il Napoli è arrivato alla sosta con un poker alla Salernitana e con la speranza di poter ora recuperare uomini importanti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI/ Diretta tv, dubbio Osimhen-Mertens?

Il Venezia però non può permettersi di lasciare punti per strada con disinvoltura, i lagunari pur con una partita in meno disputata hanno però un solo punto di vantaggio sul Cagliari e non vincono in campionato ormai dalla sfida in casa del Bologna del 21 novembre scorso. Napoli vincente 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona nel match d’andata di questo campionato, a Venezia non si gioca dai tempi della Serie B, 0-0 nell’ultimo precedente disputato il 7 dicembre 2003.

Diretta/ Inter Venezia (risultato finale 2-1) video tv: Dzeko all'ultimo respiro

DIRETTA VENEZIA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Venezia Napoli di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA/ Quote, Marcelo Brozovic in copertina

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Napoli, match che andrà in scena al Pier Luigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Napoli al Pier Luigi Penzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA