DIRETTA VENEZIA NAPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Manca davvero poco e poi sarà finalmente diretta di Venezia Napoli, ma prima di metterci comodi a gustare la partita, facciamo un passo indietro e vediamo insieme qualche dato statistico che precede le due squadre sul rettangolo da gioco. Iniziamo ovviamente dai padroni di casa, squadra che sta trovando molta fortuna con una fase atletica degna di questo nome, infatti abbiamo 6,8 km percorsi che è leggermente più alta delle medie della Serie A. Ma sopratutto abbiamo un goleador inaspettato come Nicolussi Caviglia, con lui in campo las quadra riesce a segnare potenzialmente il doppio degli Xg normali. Ma il Napoli è la miglior difesa del campionato, con una media di 0,6 reti subite nell’arco di una singola partita. Forse ha qualche problema in fase offensiva, sopratutto senza Neres che portara almeno mezzo assist per partita con la sua sola presenza in campo.

Probabili formazioni Venezia Napoli/ Quote: Gilmour oppure Anguissa? (Serie A, oggi 16 marzo 2025)

Ma abbiamo poi Lukaku che segna ogni 122 minuti, un po’ poco per essere la punta di una contender al titolo. Comunque i partenopei sono favoriti al 40% sui migliori bookmakers, basterà questo? Vediamo insieme cosa succederà nel prossimo aggiornamento della diretta di Venezia Napoli, partirà il commento live! VENEZIA (3-5-2): I. Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte (agg. Gianmarco Mannara)

Video Como Venezia (1-1)/ Gol e highlights: Gytkjær risponde a Ikoné! (Serie A, 8 marzo 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA VENEZIA NAPOLI: INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Venezia Napoli sarà visibile in esclusiva per tutti gli abbonati a DAZN. La prima sfida di Serie A della domenica sarà dunque trasmessa in streaming sull’applicazione ufficiale della piattaforma a pagamento, oltre che attraverso il sito web accessibile dal browser del pc. In televisione il canale da selezionare è Zona Dazn 214.

VENEZIA NAPOLI, LA PENULTIMA CONTRO LA SECONDA

La diretta Venezia Napoli comincia domenica 16 marzo 2025 alle ore 12:30. Presso lo Stadio Pier Luigi Penzo i lagunari affrontano i partenopei in una sfida nella quale si affrontano due squadre che si posizionano in maniera speculare rispetto alla classifica di Serie A. I padroni di casa sono infatti diciannovesimi in penultima posizione con i loro diciannove punti mentre gli ospiti sono invece secondi in graduatoria a quota sessanta. La compagine allenata da mister Eusebio Di Francesco arriva da tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto contro il Como e, sebbene possa agganciare l’Empoli già al termine di questo turno, per uscire dalla zona retrocessione occorrono cinque punti, in modo tale da raggiungere poi il Parma.

DIRETTA/ Como Venezia (risultato finale 1-1): rigore di Gytkjær nel recupero! (Serie A, 8 marzo 2025)

Il Napoli è invece tornato al successo battendo la Fiorentina nello scorso weekend. I campani si sono mantenuti in scia all’Inter capolista, lontana appena una lunghezza, ed hanno ancora una volta tenuto a distanza l’Atalanta, terza con due punti in meno. Dopo qualche risultato al di sotto delle aspettative, adesso gli azzurri devono dimostrare di aver ritrovato la brillantezza che li aveva contraddistinti fino a qualche settimana fa senza più perdere alcun colpo da qui al termine della stagione 2024/2025.

LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI

Si va verso la scelta del modulo 3-5-2 con Radu, Schingtienne, Idzes, Candé, Zerbin, Kike Perez, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Oristanio e Maric da parte di mister Eusebio Di Francesco tenendo conto dell’indisponibilità di Stankovic, Svoboda, Sagrado e Sverko, oltre alla squalifica di Svoboda, nelle probabili formazioni della diretta Venezia Napoli. Pure mister Conte dovrebbe scegliere di impiegare dall’inizio del match il 3-5-2 con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, Gilmour, Spinazzola, Lukaku e Raspadori, non potendo schierare invece un elemento come Anguissa.

VENEZIA NAPOLI, LE QUOTE

E’ ovviamente la classifica a dettare le quote per l’esito finale della diretta Venezia Napoli. Il pronostico dei vari bookmakers ci dice quindi che sono i partenopei i favoriti per aggiudicarsi la posta in palio e ad esempio Snai paga il segno 2 a solo 1.50, proprio come Sisal. Il pareggio è un’alternativa da non escludere del tutto visto i risultati degli azzurri nell’ultimo mese e l’x viene pagato a 4.10. Poche sono invece le chances di successo sulla carta infine per i padroni di casa, con l’1 fissato a 6.25.