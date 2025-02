DIRETTA VENEZIA NAPOLI: LA GEVI HA CAMBIATO PASSO!

Arriviamo alla diretta Venezia Napoli con tanta attesa: al Taliercio si gioca alle ore 16:00 di domenica 9 febbraio e siamo nella 19^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, le due squadre si lanciano verso le due settimane di pausa (che sarà vera, nessuna delle due si è qualificata per la Coppa Italia) con sentimenti contrastanti, perché la Reyer impegnata nella rincorsa ad un posto nei playoff ha perso contro la Virtus Bologna e dunque deve accettare di dover fare un ulteriore passo avanti per entrare nelle prime otto della classifica, che comunque sono assolutamente alla portata.

Napoli invece è finalmente uscita dalla zona retrocessione: la GeVi ha assolutamente cambiato passo e lo ha dimostrato battendo Brescia al PalaBarbuto, adesso è una squadra che gioca assolutamente in fiducia avendo ritrovato parte delle sue certezze, sembrano davvero lontani i tempi del pessimo avvio di stagione in cui Napoli non riusciva davvero mai a vincere. Adesso dunque attenzione a quello che accadrà al Taliercio, perché nella diretta Venezia Napoli potrebbe anche arrivare un colpo a sorpresa da parte della GeVi; lo scopriremo tra poco, intanto proseguiamo la nostra analisi sulla partita.

DOVE VEDERE LA DIRETTA VENEZIA NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Venezia Napoli l’appuntamento sarà solo sulla piattaforma DAZN, dunque gli abbonati a questo servizio potranno assistere alla partita di Serie A1 in diretta streaming video.

DIRETTA VENEZIA NAPOLI: REYER SEMPRE IN RINCORSA

Per quanto riguarda la diretta Venezia Napoli dobbiamo dunque dire che la GeVi arriva a questa partita con l’assoluta volontà di prendersi la vittoria esterna, ma soprattutto la consapevolezza che il vento sia cambiato: contro Brescia Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, i due tornati a roster, non hanno particolarmente brillato ma la partita l’hanno vinta Kevin Pangos, che nella prima parte della stagione era stato oggetto di parecchie critiche, e Leonardo Totè con 22 punti a testa, a conferma di come una ritrovata fiducia possa far rendere tutti al massimo, cosa che ora per Napoli è davvero manna dal cielo.

Venezia sapeva che perdere sul parquet della Virtus Bologna sarebbe stata un’eventualità da contemplare, resta il fatto che la Reyer ad un certo punto dell’anno sia riuscita a invertire la tendenza e gestire bene il doppio impegno campionato-Eurocup, anche per gli orogranata il passo è cambiato e, dopo aver mancato l’accoesso alla Final Eight, Venezia vuole tenere aperta la sua serie di partecipazioni ai playoff, la concorrenza è spietata ma il calendario e le sfide dirette possono sicuramente aiutare la Reyer a rifarsi sotto e rientrare nelle prime otto della classifica, certamente la partita di stasera è di quelle da vincere.