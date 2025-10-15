Diretta Venezia Neptunas Klaipeda streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Eurocup.

DIRETTA VENEZIA NEPTUNAS KLAIPEDA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla palla a due per la diretta Venezia Neptunas Klaipeda: lo scorso anno la squadra lituana era in Europe Cup ma non era riuscita a superare il turno preliminare, la sua ultima apparizione in Eurocup è invece datata perché stiamo parlando di 11 anni fa, stagione 2014-2015. Tra l’altro, si era trattato di una “retrocessione”: all’epoca le eliminate dall’Eurolega scendevano ancora in Eurocup e questo era successo al Neptunas Klaipeda, penultimo in un girone che era stato dominato dall’Olympiakos e ritrovatosi così nel girone di Eurocup che si chiamava Last 32, perché erano otto gruppi da quattro squadre.

Anche in quel caso però i lituani avevano deluso: appena una vittoria in sei partite e dunque eliminazione immediata, da quel momento il Neptunas Klaipeda non è più tornato a disputare questa competizione ma lo ha fatto quest’anno, l’inizio non è stato dei più positivi ma anche questa squadra può avere il tempo per recuperare, allo stesso modo di una Reyer che ora sa di non poter sbagliare questa partita casalinga. Noi non abbiamo altro da fare che metterci comodi e lasciare che a parlare sia il parquet del Taliercio, dove la diretta Venezia Neptunas Klaipeda sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA VENEZIA NEPTUNAS KLAIPEDA IN STREAMING VIDEO TV

VENEZIA NEPTUNAS KLAIPEDA: NON SI PUÒ SBAGLIARE!

Siamo pronti alla diretta Venezia Neptunas Klaipeda, una partita che ci farà compagnia alle ore 20:00 di mercoledì 15 ottobre e rappresenta la terza giornata nel girone A di basket Eurocup 2025-2026. Per la Reyer non ci sono già più scuse: vero che siamo solo all’inizio, ma intanto sono già arrivate due sconfitte.

L’esordio casalingo ha visto Venezia lottare con le unghie e i denti ma alla fine cadere contro l’Aris Salonicco; ko che ci poteva stare così come quello maturato la settimana seguente a Istanbul, peccato che il Bahcesehir abbia dilagato senza che gli orogranata riuscissero a imbastire una reazione degna di nota.

Così ora la diretta Venezia Neptunas Klaipeda diventa già fondamentale, quantomeno per il morale e per non staccarsi troppo in classifica; l’obiettivo della qualificazione al turno seguente rimane ampiamente alla portata, ma contro squadre che sulla carta inferiori – e per di più al Taliercio – bisogna necessariamente vincere.

Questo ovviamente per evitare guai peggiori come staccarsi ulteriormente in classifica e poi essere costretti a recuperare, ma anche per non aumentare tensioni nervose; tra poco in ogni caso scopriremo come andrà a finire la partita del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA NEPTUNAS KLAIPEDA: LA REYER VUOLE LANCIARSI

La diretta Venezia Neptunas Klaipeda è da vincere anche perché si tratta di una sfida tra due squadre ancora a zero punti nel girone A, dunque decisamente importante anche per lasciarsi alle spalle un’avversaria che adesso è diretta, ma si spera possa non esserlo tra qualche settimana. I lituani, che sono una delle novità di questa Eurocup, hanno già perso sul parquet dello Slask Wroclaw (pessimo negli ultimi anni) e poi non sono riusciti a spuntarla in casa sul Cluj-Napoca, nonostante i 102 punti segnati infatti è arrivata una sconfitta di 5 lunghezze e ora il quadro per il Neptunas si fa preoccupante.

Sulla carta naturalmente la Reyer ha qualcosa in più, ma lo deve dimostrare: fino a questo momento ha affrontato due ottime squadre e perdere ci poteva stare, contro l’Aris se non altro si è trattato di un match ben giocato e combattuto ma a Istanbul Venezia ha perso senza appelli, come abbiamo già detto. C’è solo da sperare che in questa Eurocup iniziata già in salita le cose possano cambiare a breve, noi tra poco ci affideremo alla palla a due nella diretta Venezia Neptunas Klaipeda raccontando il match valido per la terza giornata del girone A.