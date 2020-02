Diretta Venezia Oldenburg/ Streaming video tv: match decisivo per la Reyer (Eurocup)

Venezia Oldenburg, in diretta dal Taliercio, si gioca alle ore 20:15 di mercoledì 5 febbraio: siamo nella quinta e penultima giornata del gruppo F di Top 16 per la Eurocup 2019-2020, e la situazione del girone è del tutto ingarbugliata e aperta a qualunque possibilità. La Reyer rischia di aver fatto la frittata facendosi battere in casa dal Promitheas, che ha anche girato la differenza canestri a suo favore e dunque, in attesa di scoprire come andrà la sua partita contro Brescia, è virtualmente davanti. I campioni d’Italia sono dunque in una fase delicata della loro stagione, perchè faticano enormemente anche in Serie A1 e rischiano di trovarsi fuori dall’Europa: all’andata la partita in Germania si era risolta in una sconfitta di 11 punti, dunque sarà imperativo non solo vincere (per forza di cose) ma anche provare a ribaltare la differenza canestri. In caso contrario, Walter De Raffaele non sarebbe padrone del suo destino all’ultima giornata, nel derby contro Brescia; non resta allora che aspettare la diretta di Venezia Oldenburg, prima della palla a due possiamo comunque andare ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

Ricordiamo anche la possibilità di essere costantemente informati sulle due squadre, le classifiche dei gironi e tutte le novità della Eurocup attraverso il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all'indirizzo www.eurocupbasketball.com.

La Eurocup della Reyer passa necessariamente da Venezia Oldenburg: una seconda sconfitta casalinga sarebbe quasi probabilmente decisiva nell’economia del torneo per gli orogranata, che poi dovrebbero andare a vincere al PalaLeonessa e anche in quel caso non sarebbero per nulla certi della qualificazione ai quarti. Venezia era andata a fare il colpo grosso a Patrasso, battendo una squadra di livello e prendendosi un vantaggio non indifferente nel girone; tuttavia la sfida di ritorno è cominciata subito male ed è finita anche peggio, con la Reyer incapace di resistere ai colpi dei greci e definitivamente affondata. Una stagione complessa quella per i campioni d’Italia, che domenica hanno perso anche a Cantù e si ritrovano ora ottavi in classifica ma con la nona, Trento, che ha gli stessi punti. Tradotto: un anno dopo aver vinto lo scudetto la Reyer potrebbe addirittura non qualificarsi per i playoff, e dunque sarebbe un fallimento. Tra poco De Raffaele sarà impegnato a Pesaro per la Coppa Italia: le premesse non sono buone visto che, dall’inserimento della Final Eight, i lagunari non hanno mai superato il primo turno. Tuttavia, questo può essere l’anno buono per mettere il trofeo in bacheca e arrivarci con la qualificazione ai quarti di Eurocup in tasca potrebbe davvero fare tutta la differenza del mondo.



