DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA/ Video streaming tv: parla Neven Spahija (Eurocup, oggi 7 novembre 2023)

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA: PARLA SPAHIJA

In avvicinamento alla diretta di Venezia Olimpia Lubiana, facciamo in realtà un passo indietro allo scorso turno di Eurocup per rileggere le parole in sede di commento di coach Neven Spahija dopo la sconfitta in Turchia della sua Umana Reyer Venezia: “Complimenti al Besiktas per la vittoria, hanno giocato molto bene con grande agonismo. Sfortunatamente il punteggio basso non ci ha permesso di vincere perché il basket non è solo difesa, dove abbiamo fatto il nostro lavoro. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti nel secondo tempo.

Per portare a casa partite come questa non puoi sbagliare così tanto”. Spahija aveva comunque voluto sottolineare che non tutto era stato negativo nella prestazione di Venezia sul campo del Besiktas: “Abbiamo chiuso buone statistiche: 55% da due, 92% in lunetta, vincendo la lotta a rimbalzo e distribuendo più assist del Besiktas. 5 su 25 da tre è troppo poco nella pallacanestro. Congratulazioni ancora al Besiktas, noi continuiamo a lavorare per migliorare”. Oggi però servirà necessariamente anche cogliere la vittoria per Venezia in Eurocup… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Olimpia Lubiana sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Venezia Olimpia Lubiana, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv

VENEZIA OLIMPIA LUBIANA: REYER NEI GUAI!

Venezia Olimpia Lubiana, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 7 novembre 2023, si gioca naturalmente presso il Taliercio per la sesta giornata del girone A di Eurocup 2023-2024. Siamo solo all’inizio di novembre e ancora nel girone d’andata, eppure questa partita ha già sostanzialmente il sapore della ultima spiaggia per la Umana Reyer Venezia e d’altronde anche per gli ospiti sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana, che fino a questo momento hanno vinto la miseria di una sola partita in due e quindi languono sul fondo della classifica.

Con queste premesse, è facile capire come sia di fatto “vietato” sbagliare nella diretta di Venezia Olimpia Lubiana, perché finora il cammino nella nuova Eurocup ha portato a Venezia solamente una vittoria nelle prime cinque partite disputate, ma ancora peggio fanno gli ospiti di stasera, che sono alle prese con un bilancio di 0-5, evidentemente ancora più sconfortante. In casa contro il fanalino di coda quindi bisogna vincere, altrimenti le speranze rischiano di giungere già al capolino, considerando pure che la nuova formula della Eurocup prevede una selezione più forte in questa fase a gironi: che cosa succederà quindi nella diretta di Venezia Olimpia Lubiana?

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Olimpia Lubiana, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato decisamente deludente per la Umana Reyer Venezia. Il debutto dei lagunari vide la sconfitta per 76-69 sul campo degli inglesi del London; la settimana successiva ecco invece una beffarda sconfitta casalinga per 75-81 contro i francesi del Paris, poi nemmeno l’inversione di campo ha evitato una netta vittoria per l’Hapoel Tel Aviv al Taliercio. Un cammino di conseguenza difficilissimo, nel quale era finalmente arrivato un raggio di sole grazie alla successiva e convincente vittoria contro lo Joventut Badalona, ma poi è arrivata la sconfitta sul campo del Besiktas che fissaper ora il record dei lagunari in Eurocup a un pessimo 1-4.

Tutto questo è ancora più importante con la nuova formula della Eurocup. Restano i due gironi da dieci squadre ciascuno, per diciotto partite di stagione regolare. Tuttavia da questa Eurocup 2023-2024 verranno eliminate subito ben quattro squadre per ogni girone, quindi è necessario arrivare almeno sesti; inoltre, le prime due in classifica di ogni girone si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le formazioni dal terzo al sesto posto giocheranno in precedenza un turno di spareggio playoff. I sogni più arditi francamente sembrano già vietati, ma se si vuole inseguire almeno il sesto posto ecco che in casa contro l’unica squadra che segue la Reyer in classifica ci può essere un solo esito favorevole per la diretta di Venezia Olimpia Lubiana.











