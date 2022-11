Diretta Venezia Olimpia Lubiana/ Streaming video tv: sloveni a quota zero! (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA: PER CONTINUARE A VINCERE!

Venezia Olimpia Lubiana si gioca in diretta dal Taliercio, alle ore 20:15 di mercoledì 2 novembre: la partita è valida per la quarta giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. Per la Reyer c’è la buona possibilità di arrivare al 50% di vittorie nel girone: finalmente settimana scorsa è arrivato il primo successo piegando la resistenza di Cluj Napoca, adesso sul parquet di casa arriva un’Olimpia Lubiana che sulla carta avrebbe la possibilità di arrivare in fondo alla Eurocup e vincerla, ma che è partita con un incredibile 0-3 e dunque al momento è concentrata sulla rimonta per entrare in zona playoff.

Sarà dunque interessante scoprire se la Reyer approfitterà di questo scenario per migliorare la propria situazione; nel frattempo possiamo dire che in campionato è arrivata una sconfitta contro Tortona, una delle due squadre ancora imbattute in Serie A1, e che dunque nella diretta di Venezia Olimpia Lubiana si andrà a caccia di riscatto immediato per risalire le acque dal punto di vista psicologico. Mentre aspettiamo che al Taliercio arrivi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa bella partita nel gruppo A di Eurocup.

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Olimpia Lubiana sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: ormai sappiamo che le partite delle nostre squadre in Eurocup sono fornite dall’emittente Sky, dunque l’appuntamento è sul decoder e tutti i clienti, come di consueto, in assenza di un televisore potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato installando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale del torneo, euroleagebasketball.net/eurocup, troverete il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Venezia Olimpia Lubiana vedremo dunque la Reyer andare alla ricerca della sua seconda vittoria in Eurocup, che sarebbe anche la seconda consecutiva: gli orogranata all’inizio della stagione sono stati accreditati dei favori del pronostico per vincere il torneo, Walter De Raffaele sa bene che le possibilità ci sono e naturalmente il sogno di arrivare a giocare in Eurolega è troppo concreto per lasciarselo scappare. La stessa cosa potrebbe dirla l’Olimpia Lubiana, che nella massima competizione continentale di basket ci è stata non troppo tempo fa.

Gli sloveni lo scorso anno avevano timbrato il terzo posto nel girone alle spalle di Gran Canaria e Valencia, ma poi la loro corsa si era interrotta ai quarti contro quel sorprendente Bursaspor che era arrivato sino alla finale, e che anche nelle ultime settimane ha vinto la sfida diretta in regular season. Questa sera Venezia parte chiaramente favorita anche e soprattutto per l’andamento nella attuale Eurocup, ma dovrà stare attenta perché certamente l’Olimpia Lubiana è un’avversaria che ha tutte le capacità per risalire la corrente…











