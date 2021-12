Diretta Venezia Olimpia Lubiana/ Streaming video tv: test ostico in Eurocup!

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA: PER RISALIRE LA CORRENTE

Venezia Olimpia Lubiana, partita in diretta alle ore 20:00 di mercoledì 15 dicembre, si gioca al Taliercio per la 7^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. Una sfida ostica per la Reyer, che non è certo partita con il piede giusto in questa competizione: la Reyer anzi insegue già oggi quel posto nei playoff che non avrebbe, arriva da due sconfitte consecutive e dunque ha assoluto bisogno di alzare la testa, potendo eventualmente sfruttare le difficoltà dell’avversaria.

L’Olimpia Lubiana infatti ha una striscia ancora peggiore, avendo perso le ultime quattro partite di Eurocup; il record è lo stesso (2-4) e dunque potremmo quasi parlare di uno spareggio, anche se chiaramente è presto per affrontare certe tematiche. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Venezia Olimpia Lubiana; mentre aspettiamo che si giochi proviamo ora a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che possono emergere dalla partita.

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Olimpia Lubiana viene garantita dalla televisione satellitare: da quest’anno infatti Sky Sport ha acquisito i diritti per trasmettere almeno le partite delle italiane in Eurocup, dunque gli abbonati al servizio potranno consultare il loro decoder per assistere al match di regular season. In alternativa, come sempre, sarà attiva la diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è usufruibile con l’applicazione Sky Go da installare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA LUBIANA: RISULTATI E CONTESTO

Nell’attesa di Venezia Olimpia Lubiana, possiamo dire che questa Reyer 2021-2022 è ancora sfuggente: non si riesce a capire se la squadra di Walter De Raffaele abbia le carte in regola per arrivare in fondo alle competizioni che sta disputando o se, al contrario, abbia già iniziato una sorta di processo di calo strutturale, che in estate potrebbe portare alla rivoluzione. Quel che è certo è che il passo non è dei migliori: anche in campionato il record è negativo (5-6) e domenica è arrivata una sconfitta casalinga contro Sassari, che arrivava da sei sconfitte consecutive.

Il dubbio deriva dal fatto che anche l’anno scorso a ben guardare Venezia non aveva avuto chissà quale approccio alla stagione; da questo punto di vista quindi c’è ancora tutto il tempo per recuperare, ma perdere un’altra volta sul parquet del Taliercio sarebbe un duro colpo alle ambizioni in Eurocup, anche perchè la partita che viene giocata questa sera ci avvicina sempre più alla conclusione del girone di andata e il tempo per risalire la corrente diventa sempre meno…



