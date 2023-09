DIRETTA VENEZIA PALERMO/ Video streaming tv: ci sono 18 incroci in 30 anni (Serie B, 26 settembre 2023)

DIRETTA VENEZIA PALERMO: I TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Palermo ci propone, partendo dal 1994, diciotto sfide. Le due squadre sono legate sicuramente dal nome di Maurizio Zamparini, ex presidente di ambedue le società. Vittorie Venezia che sono ben sei, così come i pareggi tra queste due formazioni; segue il Palermo con 5 successi sull’avversario. Nel 1994 a trionfare è stato il Palermo grazie al risultato di 2-0. Tra il 1997 ed il 2001, le tue formazioni non si sono più affrontate tornando in campo soltanto nel 2002 con il successo al Renzo Barbera del Venezia con un risultato di 0-2.

Gara di ritorno che invece vide vincere i rosanero in casa del Venezia con il medesimo risultato. Palermo che ottenne la vittoria più sonora contro i propri avversari nel 2004, anno della promozione in serie A dopo trent’anni. La gara terminò con il risultato di 4-0. Dopo quella sfida le due formazioni si ritrovarono contro soltanto nel 2017. Da quella data il Palermo ottenne soltanto un successo contro le tre del Venezia, due consecutive nelle ultime sfide giocate tra queste due formazioni. In mezzo anche ben quattro pareggi di cui tre con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

DIRETTA VENEZIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Palermo sarà fornita dalla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Serie B: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Uno, canale 201 del decoder con la possibilità di seguire il match anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che per i clienti non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che il campionato cadetto è garantito anche dalla piattaforma DAZN: la visione qui sarà in diretta streaming video, sempre per gli abbonati, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

VENEZIA PALERMO: LAGUNARI PER LA VETTA!

Venezia Palermo, che è in diretta dallo stadio Penzo alle ore 20:30 di martedì 26 settembre, si gioca per la settima giornata della Serie B 2023-2024 e sulla carta è un’entusiasmante sfida diretta per la promozione, anche se i rosanero devono ancora mostrare il loro potenziale. Non così il Venezia che, pur bloccato a Brescia sabato, ha comunque mantenuto due punti di ritardo dal Parma e il secondo posto in classifica: i lagunari sono una corazzata partita con i giri giusti nel motore, adesso chiaramente servirà confermarsi lungo tutto l’arco di una stagione molto complessa.

Il Palermo è stato beffato a Cosenza: battuto da un gol nel recupero, ha perso la prima partita della stagione e una bella occasione per fare un salto di qualità anche sul piano della graduatoria, che al momento lo vede comunque in quinta posizione. Adesso mettiamoci nell’attesa della diretta di Venezia Palermo, e nel mentre come sempre facciamo le nostre valutazioni sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare per questa intrigante partita del Penzo, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PALERMO

Per Venezia Palermo Paolo Vanoli conferma ovviamente il 4-3-3, ma può variare sugli uomini: Candela e Ullmann insidiano Zampano e Sverko sugli esterni bassi, Svoboda può tornare titolare al centro della difesa (con Altare) a protezione di Joronen, poi a centrocampo abbiamo Magnus Andersen o Lella per uno tra Ellertsson, Tessmann e Busio. Capitolo attacco, Bjarkason e Johnsen sono opzioni per le fasce, ma è dura sostituire Pierini (soprattutto) e Cheryshev; Pohjanpalo-Gytkjaer è il ballottaggio per l’attacco, con il finlandese che resta favorito anche stasera.

Eugenio Corini va con il modulo speculare, e anche per lui parecchie alternative: Marconi e Graves per il centro della difesa (venerdì hanno giocato Lucioni e Ceccaroni), Lund per la fascia sinistra con la conferma di Mateju a destra. Poi il centrocampo, dove Claudio Gomes e Mamadou Coulibaly (ma volendo anche Vasic) se la vedono con Liam Henderson e Segre; a fare da regista sarà Stulac. Nel tridente Roberto Insigne e Leonardo Mancuso possono giocare al posto di Di Mariano (o Federico Di Francesco) e Brunori, per un naturale turnover.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Venezia Palermo, e per un pronostico sul match, diciamo anche quali sono le quote che l'agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per la partita nella 7^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,35 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,30 volte la vostra giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 3,05 volte la cifra investita su questa sfida.











