Diretta Venezia Palermo/ Streaming video tv: tutto in una notte (playoff Serie B, oggi 24 maggio 2024)

DIRETTA VENEZIA PALERMO: CHI ANDRÀ IN FINALE?

Una serata decisiva grazie alla diretta di Venezia Palermo, in programma alle ore 20.30 di oggi, venerdì 24 maggio 2024, allo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto per il ritorno della semifinale playoff della Serie B 2023-2024. I padroni di casa sono i grandi favoriti grazie alla vittoria ottenuta dal Venezia lunedì sera per 0-1 a Palermo nel match d’andata, con il gol di Pierini che naturalmente potrebbe quindi indirizzare anche l’andamento tattico della diretta di Venezia Palermo, il match che designerà il nome della prima finalista di questi playoff di Serie B.

Infatti ora il Venezia avrà due risultati… e mezzo a propria disposizione, nel senso che i veneti si qualificheranno naturalmente in caso di vittoria o pareggio, ma anche con una sconfitta con un solo gol di scarto, dal momento che a parità di risultato sulla doppia sfida passa la squadra meglio classificata in stagione regolare, cioè quella che gioca il ritorno in casa, appunto il Venezia. Il Palermo invece non può fare calcoli: per andare avanti, i rosanero siciliani dovranno vincere al Penzo con almeno due gol di scarto. Sarà una missione possibile? Ce lo dirà la diretta di Venezia Palermo…

DIRETTA VENEZIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Che sia stagione regolare oppure playoff, per chi non può seguire allo stadio una partita di Serie B le possibilità sono ben note: la diretta tv di Venezia Palermo, come tutte le sfide del torneo cadetto, sarà visibile per gli abbonati sui canali di Sky Sport. Di conseguenza ecco che saranno i servizi di Sky Go e Now TV a garantire anche la diretta streaming video di Venezia Palermo, che tuttavia sarà disponibile anche agli abbonati della piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PALERMO: MODULI E TITOLARI

Analizziamo naturalmente adesso le probabili formazioni per la diretta di Venezia Palermo. L’allenatore di casa, Paolo Vanoli, dovrebbe schierare i lagunari secondo il modulo 3-5-2: il portiere Joronen sarà protetto dalla difesa a tre che dovrebbe vedere titolari Idzes, Svoboda e Sverko; a centrocampo invece ecco una folta linea a cinque per il Venezia, con Candela a destra, poi Tessmann, Andersen come perno centrale, Busio e sulla sinistra Zampano; infine, il tandem d’attacco veneto dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Pohjanpalo e Pierini.

La risposta di mister Michele Mignani per il suo Palermo dovrebbe prevedere un modulo 3-4-2-1: la costante è la difesa a tre uomini, davanti a Pigliacelli dovrebbero infatti giocare Graves, Lucioni e Nedelcearu; a centrocampo invece il quartetto potrebbe prevedere da destra a sinistra Diakité, Segre, Ranocchia e Di Mariano; infine, il reparto offensivo rosanero potrebbe vedere Insigne e Brunori titolari sulla trequarti alle spalle della prima punta Soleri.

ECCO INFINE PRONOSTICO E QUOTE!

In conclusione, è doveroso dare uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Venezia Palermo. I padroni di casa lagunari partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a valori fra loro molto simili per le altre due opzioni, dal momento che il segno X è quotato a 3,35 e per il segno 2 siamo a 3,45 volte la posta in palio.

