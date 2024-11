DIRETTA VENEZIA PARMA, TESTA A TESTA

Ritorniamo al 2002 all’ultima sfida della diretta di Venezia Parma, sembra essere passata un’infinità da quel campionato e invece oggi la rivalità è pronta a rinascere di nuovo. I precedenti si dipanano in tutti i maggiori campionati italiani, dalla Serie A fino alla C, passando ovviamente per la Coppa Italia. Sarà dunque un piacere cercare la favorita storica con cosi tanti dati da poter cogliere insieme. Nella massima serie abbiamo sei partite, in nessuna di questa i lagunari sono riusciti a strappare una vittoria. Abbiamo al massimo due pareggi e poi quattro vittorie per i crociati.

Video Parma Genoa (0-1)/ Gol e highlights: Pinamonti firma la vittoria, esordio per Balotelli

Nella serie cadetta invece abbiamo sei precedenti, neanche qui il Venezia è stato mai molto fortunato e infatti è riuscito a vincere una sola volta, a discapito delle tre del Parma. Le restanti due partite invece sono finite in parità. In Serie C invece abbiamo due partite di cui una vittoria per i lagunari e un pareggio, almeno qui il Venezia non ha mai perso rimanendo imbattuto. In Coppa Italia invece abbiamo una sola partita messa a referto, terminata 0-1 per il Parma. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Parma Genoa (risultato finale 0-1): Pinamonti decide il match (4 novembre 2024)

DIRETTA VENEZIA PARMA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque vorrà seguire la diretta Venezia Parma con i propri occhi non potendo recarsi allo Stadio Pierluigi Penzo dovrà possedere un abbonamento valido a DAZN o a Sky, piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione delle partite del campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Oltre ad usare Dazn per lo streaming con smart phone e tablet si potrà utilizzare anche l’applicazione di Sky Go, altrimenti sarà necessario sintonizzare il proprio televisore sui canali Sky Calcio 1Sky Sport 1.

DIRETTA/ Inter Venezia (risultato finale 1-0): gol annullato a Sverko al 97'! (3 novembre 2024)

CACCIA A PUNTI PREZIOSI

La diretta Venezia Parma è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia come partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2024/2025. La situazione dopo undici gare appare abbastanza preoccupante per entrambe le compagini ma una classifica così corta come quella maturata fino a questo momento non permette certo di offrire un verdetto definitivo. I lagunari occupano la penultima posizione con appena otto punti, gli stessi di Monza e Lecce tra le quali si colloca per differenza reti.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco vorrebbero tornare ad assaporare la vittoria avendo dovuto sventolare bandiera bianca a San Siro perdendo di misura contro l’Inter nello scorso turno. I ducali hanno invece racimolato nove punti, al pari di Como, Cagliari e Genoa, ma subire una sconfitta potrebbe rappresentare un’ulteriore brutta battuta d’arresto ricordando che gli emiliani sono stati sconfitti sul loro campo proprio dai diretti rivali del Genoa.

VENEZIA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di intuire quali saranno le scelte dei due allenatori per gli schieramenti iniziali della diretta Venezia Parma nelle probabili formazioni. Mister Eusebio Di Francesco dovrebbe puntare ancora sul 3-4-2-1 come modulo per i suoi con Stankovic tra i pali, Svoboda, Idzes ed Haps in difesa, Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia ed Ellertsson a centrocampo Oristanio e Busio sulla trequarti alle spalle della punta che sarà di nuovo Pohjanpalo.

Il tecnico Fabio Pecchia dovrebbe invece optare sulla difesa a quattro e dunque mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 in cui Suzuki sarà il portiere, Coulibaly, Balogh, Delprato e Valeri comporranno il resto del reparto arretrato, Estevez e Keita foreranno la linea mediana mentre i trequartisti Man, Sohm e Mihaila, o Cancellieri, dovranno migliorare la vita del centravanti Bonny.

VENEZIA PARMA, LE QUOTE

Il pronostico dell’esito finale della diretta Venezia Parma valevole per il dodicesimo turno del massimo campionato italiano di calcio si può analizzare tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto pagato da Betflag, GoldBet e Lottomatica, la sfida si preannuncia decisamente equilibrata con i padroni di casa leggermente favoriti sugli ospiti facendo valere il fattore campo visto che l’1 è dato a 2.50 mentre il 2 è invece quotato a 2.70. Interessante invece la quota riguardante il pareggio, con l’x fissato infatti a 3.40 pure da Snai.