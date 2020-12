Diretta Venezia Partizan/ Streaming video tv: la Reyer chiude la sua Eurocup

DIRETTA VENEZIA PARTIZAN: ULTIMA IN EUROCUP

Venezia Partizan sarà diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia, Saso Petek e Huseyin Celik: si gioca alle ore 20:30 di martedì 29 dicembre, ed è valida per il recupero della settima giornata di basket Eurocup 2020-2021. Diciamo la verità: per come stanno le cose nel gruppo A, entrambe le squadre avrebbero potuto risparmiarsi la fatica e avere qualche giorno extra di riposo. La situazione è definita, anche se si è arrivati a giocare la decima e ultima giornata con due gare ancora da disputare: la Reyer è ampiamente eliminata e vicina a chiudere all’ultimo posto in classifica dopo il tremendo ko di Istanbul, mentre i serbi hanno ottenuto la qualificazione alla Top 16 e sanno già che chiuderanno con il quarto posto, a causa anche qui della differenza canestri a sfavore nei confronti dell’Unics Kazan.

Naturalmente la regolarità della competizione impone che comunque si giochi; sarà allora una partita che entrambe le squadre potranno utilizzare per dare campo a chi è solitamente sacrificato nelle rotazioni, che comunque ci si tiene a vincere e che potrebbe, vista dal lato orogranata, aiutare a rimettere i giocatori in ritmo. Aspettando la diretta di Venezia Partizan, facciamo allora un rapido excursus su quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla partita.

DIRETTA VENEZIA PARTIZAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Partizan non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: sappiamo tuttavia che tutte le partite di Eurocup sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che consentirà di seguirle in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com sarà possibile avere accesso alle informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e le classifiche dei gironi di regular season, oltre ad altri contenuti legati alla competizione.

DIRETTA VENEZIA PARTIZAN: RISULTATI E CONTESTO

Dobbiamo prendere la diretta di Venezia Partizan per quello che è: vale a dire, una sfida che non ha più alcun significato di classifica e, che da qualche giorno, nessuna delle due squadre tiene davvero a giocare. Anche perché la Reyer, a causa dei focolai di Coronavirus, è stata chiamata a giocare parecchio: una settimana fa ha recuperato (vincendo) la partita contro Trieste e si è rilanciata in classifica, ma era in campo anche domenica (battendo Varese) e a metà della prossima settimana avrà un nuovo impegno. Tante partite ravvicinate possono essere un problema, anche se certi elementi del roster sono stati fuori a lungo per la positività al Covid e devono mettere minuti nelle gambe; a proposito di questo, Venezia non giocherà la Top 16 di Eurocup anche perché il focolaio si è sviluppato nel momento delle partite decisive, è arrivata una striscia di sconfitte e, pur non avendo la controprova, con il gruppo a completa disposizione De Raffaele avrebbe quasi certamente centrato l’obiettivo. Ora invece la Reyer dovrà semplicemente guardare al campionato: non avendo più gli impegni internazionali potrà risparmiare energie e recuperare qualche posizione nella classifica di Serie A1, perché l’altro grande traguardo della squadra veneta è quello di confermare lo scudetto o comunque tornare a giocare la finale, per quanto difficile possa essere in questa stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA