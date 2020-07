Diretta Venezia Perugia/ Streaming video DAZN: spareggio per la salvezza (Serie B)

Venezia Perugia, in programma alle ore 21:00 di venerdì 31 luglio e in diretta dallo stadio Penzo, vale per la 38^ giornata della Serie B 2019-2020 e ne rappresenta forse il match più delicato. E’ uno spareggio salvezza: clamoroso il crollo verticale degli umbri che, sconfitti anche dal Trapani in casa, si trovano a ridosso della zona playout. Avendo la sfida diretta a favore nei confronti del Pescara, sono padroni del loro destino; inoltre vincendo in laguna si prenderebbero comunque la salvezza perché scavalcherebbero lo stesso Venezia. Il quale sembrava salvo, ma si è clamorosamente complicato la vita: lunedì la squadra ha perso il derby contro il Cittadella e ora rischia, perché l’Ascoli ospita il Benevento promosso da tempo e dunque potrebbe a sua volta operare il sorpasso. Ad Alessio Dionisi serve un punto per festeggiare la salvezza, ma in una gara che è praticamente una finale può succedere di tutto e serviranno anche nervi saldi per affrontare il match; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Venezia Perugia, mentre ne aspettiamo il calcio d’inizio possiamo fare qualche breve valutazione sul modo in cui le due squadre scenderanno sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Perugia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, soltanto gli abbonati potranno accedere all’evento in esclusiva e potranno farlo tramite il consueto servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PERUGIA

E’ probabile che per Venezia Perugia Dionisi pensi a fare dei cambi rispetto alla squadra di lunedì: davanti a Lezzerini ci saranno sempre Modolo e Ceccaroni con Lakicevic e Molinaro sugli esterni, a centrocampo invece rischiano il posto sia Fiordilino che Maleh insidiati da Vacca e Suciu che possono tornare titolari insieme a Lollo. Nel reparto avanzato poi potrebbe esserci una totale rivoluzione: dentro Alessandro Capello per agire sulla trequarti, Zigoni e Monachello potrebbero essere gli attaccanti anche se almeno Montalto potrebbe essere confermato. Paradossalmente gli unici cambi di Massimo Oddo possono riguardare gli squalificati: uno è Gyomber al posto del quale giocherà Rajkovic – al fianco di Angella – per il resto tutto confermato perché Rosi era in panchina lunedì sera. Dunque Mazzocchi terzino destro e Falasco (o Di Chiara) dall’altra parte, l’altro ex Falzerano giocherà sulla mezzala con Dragomir e con Carraro che agirà davanti alla difesa. Melchiorri si gioca il posto con Falcinelli per affiancare Iemmello, difficile che i tre centravanti di ruolo siano in campo contemporaneamente e allora Capone dovrebbe esserci.

