DIRETTA/ Venezia Perugia video streaming tv: lagunari avanti nei precedenti

DIRETTA VENEZIA PERUGIA, TESTA A TESTA

Inizierà fra poche ore la diretta di Venezia Perugia, partita valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra lagunari e umbri allo stadio “Penzo”. Dal 1994 ad oggi le due formazioni si sono scontrate in undici occasioni: il bilancio parla di sette vittorie dei padroni di casa e quattro successi ospiti. La prima sfida risale al 6 novembre 1994, successo del Venezia per 2-0 nel match utile per il campionato italiano di Serie B.

Il primo successo ospite è, invece, datato 5 marzo 2000, 1-2 nella giornata numero 24 del massimo campionato italiano. L’ultima gara disputata tra Venezia e Perugia allo stadio “Penzo” è quella del 31 luglio 2020, risultato finale 3-1 scandito dalla doppietta firmata da Aramu e dai gol realizzati da Capello e Sgarbi. (Giulio Halasz)

VENEZIA PERUGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Venezia Perugia sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Venezia Perugia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

ULTIME CARTUCCE PER I GRIFONI

La diretta Venezia Perugia, in programma sabato 13 maggio alle ore 14:00, vede due squadre che non possono assolutamente permettersi di perdere punti. I padroni di casa sono noni a 46 punti con Pisa e Ascoli, ma al momento solo i toscani sono virtualmente ai playoff insieme a Palermo, Parma, Cagliari, Sudtirol e Bari. Di queste squadre elencate, proprio il Pisa e Palermo (48 punti, due in più del terzetto) non hanno ancora la certezza aritmetica e si giocano tutto in questi ultimi 180 minuti. Il Venezia non potrà permettersi di perdere il treno ed è chiamato a reagire dopo il pari con il Cosenza, arrivato in seguito a tre vittorie di fila.

Il Perugia ha altri problemi oltre ad un rendimento recente ben diverso da quello degli avversari di giornata. I biancorossi sono reduci infatti da sette partite di fila senza vincere tra cui il pesante 5-0 incassato al Curi contro il Cagliari. Ora come ora, il Perugia dista due punti da una zona playout ancora accessibile mentre le cinque lunghezze dalla salvezza sembrano quasi insormontabili a soli due giornate dal triplice fischio della stagione regolare. A favore degli umbri, anche se ogni partita ha una storia a sé e va giocata, c’è sicuramente l’ultimo turno in casa contro il Benevento, già retrocesso e dunque senza nulla da chiedere in questa trasferta.

VENEZIA PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Perugia vedono i lagunari disporsi con il modulo 3-5-2. In porta il finlandese Joronen, terzetto arretrato con Hristov, Ceppitelli e Carboni. Gli esterni saranno Candela e Zampano mentre Andersen, Tessman e Ellertsson saranno i centrocampisti centrali. In attacco Pohjanpalo e Johnsen.

Risponde il Perugia con il 3-5-1-1 composto da Furlan tra i pali, Rosi-Curado-Struna in difesa. Nella zona nevralgica del campo troviamo Iannoni e Kouan mezzali con Santoro centrale e Casasola-Lisi esterni. In attacco Olivieri verrà supportato alle sue spalle da Luperini.

VENEZIA PERUGIA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Venezia Perugia danno favorita la squadra in casa a 1.91. Il pareggio è offerto a 3.50 e sempre secondo bet365 il successo dei Grifoni è dato a 4.20.

La quota dell’Over 2.5 viene dato a due volte la posta in palio contro l’1.85 dell’Under. Infine questione del Gol: entrambe le squadre a segno viene quotato 1.80 rispetto all’1.95 dell’esito opposto.











