Diretta Venezia Pesaro/ Streaming video tv: facile per la Reyer? (basket Serie A)

Venezia Pesaro, diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Gianluca Sardella e Sergio Noce, ci attende alle ore 18.00 di oggi, domenica 29 dicembre 2019, presso il Taliercio per la sedicesima giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Sulla carta, Venezia Pesaro non dovrebbe avere storia: i padroni di casa e campioni d’Italia in carica della Umana Reyer Venezia ospitano il fanalino di coda Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che non ha ancora vinto nemmeno una partita in tutto il campionato finora. Venezia dunque punta ai due punti che sono necessari per i veneti sulla strada verso la Final Eight della Coppa Italia, obiettivo minimo per chi indossa sul petto il tricolore, di certo questa è una partita che non si può sbagliare perché la vittoria è “obbligatoria”. D’altro canto Pesaro è alla disperata ricerca della scossa che darebbe ancora un senso alla sua stagione, ma certamente non sarà facile ottenerla proprio oggi al Taliercio, trasferta durissima per i marchigiani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Pesaro, che non è tra le partite trasmesse per questa sedicesima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta dunque non c’è molto da dire sulla diretta di Venezia Pesaro. La Umana Reyer sta vivendo un campionato piuttosto complicato ma in casa resta fenomenale, grazie a sei vittorie ottenute al Taliercio su sette partite disputate. Giusto a Santo Stefano sono arrivati due punti fondamentali grazie alla vittoria per 79-77 contro Roma, griffata da un tap-in di Daye a fil di sirena: conferma che Venezia non è ancora ai livelli del recente passato due volte tricolore, ma almeno la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia sembra adesso più vicina per una Venezia che in questi primi mesi della stagione ha fatto meglio in Eurocup piuttosto che in campionato. Discorso ben diverso per Pesaro: la netta sconfitta casalinga per 72-87 al cospetto di Cantù è stata l’ennesima stazione di una Via Crucis fuori stagione ma della quale non si intravede l’uscita per i marchigiani. La retrocessione sembra sempre più vicina, ma si deve almeno salvare la dignità: sarà possibile farlo già a partire da oggi?



