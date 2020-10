Diretta Venezia Pesaro/ Streaming video tv: incrocio intrigante! (basket Serie A1)

DIRETTA VENEZIA PESARO: VENETI FAVORITI!

Venezia Pesaro, che viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Fabrizio Paglialunga e Andrea Valzani, si gioca alle ore 17:10 di domenica 11 ottobre ed è una delle partite nel programma della 3^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021. Ottimo avvio di stagione per la Reyer, che è impegnata anche in Eurocup e per il momento ha portato a casa qui una vittoria e una sconfitta, cadendo mercoledì sul campo del Partizan. Nel torneo nazionale invece sono arrivati due successi, importante soprattutto quello di Cremona perché gli orogranata hanno manifestato già dallo scorso anno qualche problema di troppo con le trasferte. La Vuelle è partita con grandi aspirazioni, forte di un roster rinnovato e decisamente più competitivo rispetto agli anni scorsi; tuttavia, un po’ per il calendario e un po’ per demeriti propri, si trova ancora a quota 0 punti in classifica e anche stasera rischia di non muovere la graduatoria, dunque servirà una prestazione sopra le righe per provare a fare il colpo. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Venezia Pesaro, aspettando la quale possiamo dare uno sguardo ai temi principali della partita.

VENEZIA PESARO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Pesaro sarà disponibile su Eurosport 2, canale che solo i clienti della televisione satellitare potranno selezionare andando al numero 211 del loro decoder. Come sempre poi l’altro appuntamento disponibile per seguire la partita è con il portale Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket Serie A1 in diretta streaming video. Al servizio si dovrà essere abbonati, mentre è possibile consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it sul quale troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che sono impegnati sul parquet.

DIRETTA VENEZIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Pesaro è una partita quasi cruciale per la Vuelle, che arriva al Taliercio con la speranza di prendersi la prima vittoria: la Carpegna Prosciutto aveva mostrato ottime cose in Supercoppa, permettendosi anche di battere Sassari e lasciando intendere di poter essere una sorpresa nel nostro campionato. Alla fine però le cose non stanno andando in questo modo: è chiaro che stiamo parlando delle prime due giornate e dunque bisogna farne anche un discorso di calendario e quant’altro, ma ci sono due sconfitte sul groppone e il rischio per gli adriatici è quello di trovarsi nella stessa situazione degli anni scorsi, anche se con più occasioni per evitare la retrocessione. Venezia ha iniziato come detto molto bene, vincendo le prime due partite tra cui anche quella del Taliercio contro Brindisi, che poteva risultare particolarmente insidiosa; per Walter De Raffaele è importante soprattutto non staccarsi da quella concorrenza che rappresenta la corsa allo scudetto, anche per prendersi una testa di serie che ai playoff possa essere utile ad avere quanti più turni possibile con il fattore campo a favore. E’ magari ancora presto per fare discorsi di questo genere, ma si può cominciare a pensarci…

© RIPRODUZIONE RISERVATA