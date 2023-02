Diretta Venezia Pesaro/ Streaming video tv: inizia la nuova era Reyer (basket A1)

DIRETTA VENEZIA PESARO: LA NUOVA REYER!

Venezia Pesaro si gioca in diretta dal Taliercio di Mestre, alle ore 17:30 di domenica 12 febbraio: valida per la 19^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, rappresenta l’inizio di una nuova era per la Reyer, anche se di fatto anticipato dal match di Eurocup andato in scena mercoledì. Venezia comunque, reduce dal ko interno contro Brindisi, per la prima volta in sette anni e mezzo si presenta senza Walter De Raffaele: lo storico coach è stato esonerato a causa del crollo verticale cui la squadra è andata incontro, una misura utile a invertire la tendenza, sempre che la cosa ovviamente riesca.

Diretta/ Lietkabelis Venezia (risultato finale 87-84): Bramos manca l'overtime!

Al Taliercio in questa giornata epocale si presenta una Pesaro che, smaltita la batosta di Sassari, è tornata a vincere piegando la resistenza di Reggio Emilia, ha così confermato il quarto posto in classifica e adesso vuole stringere i denti nel tentativo di prendersi i playoff, avendo anche una Coppa Italia da giocare per provare a rendere memorabile questa stagione. Aspettiamo che la diretta di Venezia Pesaro prenda il via, nel frattempo proviamo come sempre a entrare più in profondità nei temi che ci sono presentati da questa interessante partita di Serie A1.

Diretta/ Pesaro Reggio Emilia (risultato finale 85-74): fischia la sirena

DIRETTA VENEZIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Pesaro sarà trasmessa su DMAX, e dunque rappresenta l’appuntamento in chiaro per tutti nella 19^ giornata di Serie A1 (numero 52 del vostro telecomando); tuttavia possiamo ricordare che ogni singolo match di Serie A1 viene fornito dal portale Eleven Sports – anche on demand – che da qualche tempo fa parte dell’offerta di DAZN. Dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video (alla piattaforma DAZN bisogna essere abbonati), in più bisogna aggiungere che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario del campionato con tutti i suoi numeri statistici.

Diretta/ Venezia Brindisi (risultato finale 75-76): crisi Reyer, passa la Happy Casa!

DIRETTA VENEZIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Pesaro sarà dunque ricordata come la partita in cui, dopo sei anni e mezzo, la Reyer giocherà senza Walter De Raffaele come allenatore. Decisione incredibile da parte della società, che anche in passato aveva avuto momenti poco brillanti rischiando di rimanere fuori dai playoff, ma che evidentemente (non possiamo davvero saperlo) si era resa necessaria per qualcosa di rotto all’interno del gruppo, o semplicemente per dare una scossa visto che, riferendoci ai risultati, Venezia è davvero andata in crisi non riuscendo più a vincere, e rischiando molto.

Certo la stagione è ancora virtualmente lunga e le distanze sono minime, ma proprio per questo – e leggendola al contrario – non qualificarsi ai playoff è uno scenario da contemplare concretamente; questo vale anche per Pesaro, che comunque sta facendo ampiamente il suo e ha dimostrato di poter superare anche i punti negativi, perché il -26 di Sassari avrebbe potuto essere devastante per il morale e invece la Vuelle ha sfruttato il turno casalingo contro l’ultima in classifica, prendendosi una vittoria importante che la tiene anche in corsa per un eventuale terzo posto in regular season.











© RIPRODUZIONE RISERVATA