DIRETTA VENEZIA PESARO/ Video streaming tv: Vuelle per il miracolo! (basket A1, oggi 5 maggio 2024)

DIRETTA VENEZIA PESARO: SPERANZE SALVEZZA

Il tema principale nella diretta di Venezia Pesaro è chiaramente la corsa alla salvezza della Vuelle. La squadra adriatica è tornata in Serie A1 nel 2007: da quel momento i playoff li ha visti poche volte, nel 2020 sarebbe certamente retrocessa se la pandemia di Covid non avesse cancellato tutta la stagione, per qualche anno Pesaro ha dovuto semplicemente pensare a salvarsi, semplicemente tenendo i conti a posto ma dovendo fare campionati molto modesti. Oggi però la retrocessione è vicina: sarà così se Treviso dovesse battere Tortona, sarebbe così anche in caso di vittoria, sconfitta della NutriBullet e ko di Varese, perché la Vuelle ha perso due volte contro la Openjobmetis.

Pesaro insomma ha un solo modo per salvarsi, e riguarda il fatto di avere +15 nella differenza canestri nel doppio confronto con Treviso: naturalmente dovrebbe espugnare il Taliercio e la NutriBullet dovrebbe perdere in casa contro Tortona, ma il pezzo determinante del puzzle dovrebbe essere la vittoria di Varese a Pistoia, i lombardi uscirebbero dalla classifica avulsa e, appunto, la doppia sfida con Treviso premierebbe la Vuelle che andrebbe a disputare poi il diciottesimo campionato consecutivo in Serie A1. Sarà durissima, ma negli ultimi tempi Pesaro ha dimostrato resilienza e dunque attenzione a quello che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’unico modo per assistere a Venezia Pesaro sarà quello di aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN: la partita infatti non viene trasmessa dalla nostra televisione e dunque non andrà in diretta tv, ma l’emittente di cui sopra ha acquisito i diritti per l’intero campionato di basket Serie A1 e proporrà anche questo match in diretta streaming video. Noi possiamo aggiungere che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico, entrambi aggiornati in tempo reale.

VENEZIA PESARO: ALTRO MIRACOLO VUELLE?

La diretta di Venezia Pesaro è stata affidata agli arbitri Guido Giovannetti, Denny Borgioni e Matteo Valleriani e va in scena alle ore 18:15 di domenica 5 maggio, come tutte le altre gare nel campionato di basket Serie A1 2023-2024 per la 30^ giornata. Dramma alla Vitrifrigo Arena nell’ultima di regular season: la Vuelle può ancora salvarsi grazie alla vittoria su Cremona e un finale di stagione in ascesa, ma il suo destino dipenderà da Treviso perché una vittoria della NutriBullet sancirà comunque la retrocessione in Serie A2 dopo tanti anni.

Per Venezia invece il quadro è molto più semplice: avendo perso a Brindisi settimana scorsa, la Reyer è già certa del quarto posto e di avere il fattore campo nel primo turno dei playoff, deve solo capire quale sarà la sua avversaria ma questo ovviamente non dipende da lei. Meo Sacchetti ci crede, la diretta di Venezia Pesaro promette comunque scintille e allora vedremo cosa succederà, aspettando che arrivi la palla a due possiamo fare qualche ulteriore analisi su una partita che potrebbe mandare all’inferno la Vuelle o sancire l’ennesima salvezza miracolosa del club adriatico.

DIRETTA VENEZIA PESARO: REYER ORMAI TRANQUILLA

L’aspetto principale della diretta di Venezia Pesaro è chiaramente la corsa alla salvezza da parte della Vuelle. Nel girone di ritorno la squadra di Meo Sacchetti ha in qualche modo cambiato passo, le vittorie scintillanti contro Brescia e Virtus Bologna l’hanno aiutata a rimanere in corsa e nelle ultime giornate Pesaro ha anche sfruttato incroci contro squadre già tranquille. Stasera succede lo stesso: è chiaro che la Carpegna sia impegnata in una trasferta in assoluto molto complessa, ma la posizione di Venezia può e deve aiutare.

La Reyer non andrà in campo per fare sconti, ma il fatto che per Neven Spahija sia una partita senza importanza, con anche la possibilità di far rifiatare i titolari e sperimentare qualcosa in vista dei playoff, fa pendere l’asticella dalla parte di Pesaro, che deve sfruttare l’occasione anche se, come detto, dovrà poi tendere un orecchio verso il PalaVerde perché le notizie che arriveranno dalla partita di Treviso saranno fondamentali. Si preannuncia dunque una serata delicatissima sia qui alla Vitrifrigo Arena che altrove, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà.

