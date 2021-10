Diretta Venezia Pesaro/ Streaming video tv: squadre ottime ma in crisi! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA PESARO: CRISI PER ENTRAMBE

Venezia Pesaro verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Ette Vicino e Flogie Marziali: alle ore 20:30 di sabato 23 ottobre il Taliercio apre le sue porte alla partita valida per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È una sfida che mette a confronto due squadre attese a una stagione di alta classifica, ma che per il momento sono in crisi: entrambe hanno vinto una sola partita e dunque sono addirittura nel gruppo delle ultime, anche se almeno per la Reyer – sconfitta a Milano domenica scorsa – incide anche il calendario.

La Vuelle i problemi potrebbe averli ben più profondi, perché dopo il ko interno contro Tortona il coach Aza Petrovic si è dimesso: dopo pochi mesi è già finita la sua epopea di ritorno nelle Marche, adesso però il gruppo dovrà dimostrare che l’alibi dell’allenatore possa essere superato, altrimenti sarà servito a poco. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Venezia Pesaro, una partita sulla carta molto interessante ma che rischia di giocarsi a scartamento ridotto; intanto, qualche valutazione sui suoi temi principali.

DIRETTA VENEZIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Pesaro non sarà una di quelle trasmesse sulla nostra televisione per questa 5^ giornata. Da questa stagione tuttavia il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery +: di conseguenza è su questa piattaforma che sono disponibili tutte le partite del campionato di basket, bisognerà abbonarsi al servizio e la visione sarà in diretta streaming video. Inoltre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il tabellino statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque detto che Venezia Pesaro è una partita tra due squadre che, oltre a essersi incrociate in Supercoppa nei quarti di finale, sono anche in crisi: la Vuelle ha vissuto le dimissioni di Aza Petrovic e dunque è ad un altro cambio di allenatore in pochi mesi, perché la scorsa estate Jasmin Repesa aveva lasciato la società non avendo resistito al richiamo della Fortitudo Bologna (e sappiamo anche come è finita). Si dice che il tecnico croato non abbia mai trovato feeling con l’ambiente, e del resto alcune valutazioni sul roster – che a suo tempo avevamo riportato – lasciavano intendere che effettivamente la scintilla non fosse mai scoccata; adesso appunto bisognerà vedere come ripartirà la squadra.

La Reyer Venezia non è nuova a false partenze, era già capitato in passato; il fatto che il gruppo si conosca a memoria può essere un vantaggio per Walter De Raffaele perché tutti sanno come uscire dalle difficoltà, certo però bisognerà farlo il prima possibile perché alcune avversarie hanno già dimostrato di saper correre a una velocità diversa, dunque Venezia non dovrà perdere tempo se vorrà rimanere agganciata al treno delle prime 4 posizioni. Tra poco al Taliercio si alzerà la palla a due sulla diretta di Venezia Pesaro, sarà molto interessante scoprire come andranno le cose e quale delle due squadre troverà il riscatto questa sera…



